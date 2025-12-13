Tam bağımsızlık yolunda devrim: Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 82’ye dayandı

PROJE SAYISI 22 KAT ARTTI

2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracat hacmi, 2024'te 7 milyar 154 milyon dolara çıktı. Bu süreçte ihracatta artış yaklaşık 30 kata ulaştı. 2002'de 1 milyar 62 milyon dolar olan sektör cirosu ise, 2024'te yaklaşık 20 katlık büyüme ile 20 milyar 237 milyon dolara ulaştı. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, 2025'te proje sayısı 22 kat artışla bin 350'ye yükseldi. 2002'de yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelinen noktada 17 katlık bir artış ile ihale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşıldı.