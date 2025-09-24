24 Eylül 2025, Çarşamba

Katil İsrail'den Sumud Filosu'na yeni saldırı! Sumud Filosu Saha Sorumlusu Davud Daşkıran A Haber'de
Katil İsrail’den Sumud Filosu’na yeni saldırı! Sumud Filosu Saha Sorumlusu Davud Daşkıran A Haber’de

Katil İsrail'den Sumud Filosu'na yeni saldırı! Sumud Filosu Saha Sorumlusu Davud Daşkıran A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 07:17
Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu, bir kez daha katil İsrail'in saldırısına uğradı. Son durumu filonun Saha Sorumlusu Davud Daşkıran, A Haber'de anlattı.
