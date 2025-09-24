24 Eylül 2025, Çarşamba

Sumud Filosu'na İsrail'den dron saldırısı!

Giriş: 24.09.2025 05:15
Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, katil işgalci ordu tarafından dronlu saldırıya uğradı. Filodan A Haber'e bağlanan Türk Aktivistler Sümeyye Akdeniz Ordu ile Şuayb Ordu, İsrail ordusu tarafından ses bombalarıyla hedef alındıklarını belirterek 11 saldırı gerçekleştiğini söyledi.
