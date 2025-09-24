24 Eylül 2025, Çarşamba

Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı A Haber'de yaşadıklarını anlattı: Gemimize isabet etti
Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı A Haber’de yaşadıklarını anlattı: Gemimize isabet etti

Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı A Haber’de yaşadıklarını anlattı: Gemimize isabet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 14:33
Katil İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı. Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı A Haber'de yaşadıklarını anlattı.
İşte dünyanın en büyük ikinci elması!
Sumud filosundaki aktivist A Haber’de
Başkan Erdoğan’ın mesajları nasıl yankılandı?
BM kürsüsünde unutulmaz anlar
ABD Pezeşkiyan’ın ailesine vize vermedi
Katilden Filistin’i tanıyanlara tehdit!
Macron ile Trump arasında Gazze gerilimi!
Sumud’a ses bombalarıyla taciz ve saldırı
GÖKÇERİ İsrail basınında
Global Sumud Filosu’na İHA ile saldırı anı kamerada
Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci...
Kaybolan kartpostal 72 yıl sonra adrese ulaştı
