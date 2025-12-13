Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler: Grup seks ve kokain itirafı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları şoke etti. Ersoy'un evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandığını söyleyen kadın spiker, "üçlü ilişki ve kokain” itirafında bulundu.
Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi. Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında tutuklama kararı verildi.
SEVK YAZISINDA ÇARPICI AYRINTI: BİRDEN FAZLA KİŞİNİN…
Şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. "Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği" saptandı.
FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE İŞTİRAK HALİNDE İŞLEDİLER
Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı ifade edilen tutuklama kararında, Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları fikir ve eylem birliği içerisinde, iştirak halinde işledikleri ifade edildi.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ
Kararda şüphelilerin, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri değerlendirmesine de yer verildi.
"İŞ ARARKEN KENDİMİ KİRLİ İLİŞKİLERİN İÇİNDE BULDUM"
Sabah'ın haberine göre Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları dikkat çekti. İşte kadın spikerin ifadesi:
"HEM BEBEK HEM DE ETİLER'DE İKİ AYRI EVİ KULLANIRDI"
"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık.
"NE OLACAK İZLESİN"
Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekana gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı.
Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekana gidecektik' dedi. Ancak mekan yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.
ŞOKE EDEN "ÜÇLÜ İLİŞKİ" İTİRAFI
Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık.
"PARAYI RULO YAPARAK KOKAİN İÇTİLER"
Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler."
