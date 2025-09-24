Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi BM konuşması dünya basınında: Dünyanın vicdanını sorguladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (23 Eylül Salı) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla anlatan Başkan Erdoğan, "Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir." ifadelerini kullandı.