Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi BM konuşması dünya basınında: Dünyanın vicdanını sorguladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 10:30 Güncelleme: 24.09.2025 11:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan soykırımı sert sözlerle eleştirdi. Fotoğraflarla aktardığı vahşetin insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. Dünya basını da Başkan Erdoğan’ın sözlerine geniş yer vererek manşetlerine taşıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (23 Eylül Salı) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla anlatan Başkan Erdoğan, "Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamadan görüntü

Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla dünyaya haykırması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası Başkan Erdoğan'a kilitlenirken, sözlerini de manşete taşıdı.

Katar merkezli El Cezire Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıdı

Katar merkezli El Cezire, Başkan Erdoğan'ın, Gazze'de açlıktan ölen bir çocuğun fotoğrafını gösterdiğini ve dünya liderlerini BM Genel Kurulu'nda harekete geçmeye çağırdığını ifade etti.

Katarlı haber kuruluşu, "Başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguladığını" bildirdi.

Yunanistan merkezli Greek City Times Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıdı

Yunanistan merkezli Greek City Times, Başkan Erdoğan'ın hem Gazze konusundaki hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkındaki sözlerine geniş yer verdi.

Greek City Times, Başkan Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta 2 devlet vardır" sözlerinden rahatsız olarak KKTC'nin "Türk işgali" altında olduğunu iddia etti ve bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığını öne sürdü.

Yunan gazete, KKTC meselesine rağmen Başkan Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir kısmının Gazze'ye odaklandığını bildirdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki şiddeti kınadığı belirtildi.

İtalya merkezli Rai News, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıdı

İtalya merkezli Rai News, "İnsanlık dip noktaya ulaştı" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın Gazze için söylediği "bu yüzyılda görülmemiş bir vahşet" sözlerine yer verdi.

İspanya merkezli La Nacion, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıdı

İspanya merkezli La Nacion, Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasında, Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelediğini bildirdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın uluslararası toplumun tepkisizliğini kınadığı ve BM'de küresel bir adım atılmamasını eleştirdiği vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıdı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, Başkan Erdoğan'ın, diğer ülkelere Filistin devletini tanıma çağrısında bulunduğunu bildirdi. Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ateşkes çağrılarına yer verildi.

