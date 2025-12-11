Haberler Liste Haberleri Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:23
HANGİSİ EKİM 2025’TE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALMIŞTIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

A: Şanlıurfa lahmacunu

B: Gaziantep lahmacunu

C: Adana lahmacunu

D: Mersin lahmacunu

Cevap: B

SON DAKİKA