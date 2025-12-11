Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

A: Şanlıurfa lahmacunu

B: Gaziantep lahmacunu

C: Adana lahmacunu

D: Mersin lahmacunu

Cevap: B