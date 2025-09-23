Başkan Erdoğan’dan tarihi Gazze çıkışı! BM kürsüsünden dünyaya çağrı: Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli | Tarihi manifestonun yankısı: Erdoğan mazlumun sesi oldu

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Başkan Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı tarihi açıklamayı değerlendirdi (Ekran görüntüsü)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI PROF. DR. İRFAN KAYA ÜLGER:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ilgilendiren tüm meselelere azami hassasiyet göstererek bu konuları uluslararası arenada gündeme taşımaktadır. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması, uluslararası beklentilerin altında kalarak adeta "dağ fare doğurdu" deyimini doğrulamıştır. Buna karşın, Erdoğan'ın konuşması, Türkiye'nin hassasiyetlerini ve uluslararası toplumun atması gereken adımları kapsamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Konuşmanın etkisi, Erdoğan'ın yirmi yılı aşkın süredir devam eden görev süresi boyunca geliştirdiği hitabet yeteneğiyle daha da pekişmiştir.

Türkiye, özellikle İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı soykırımın gerçekliğinin anlaşılmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere, Türk diplomasisi Gazze'nin gerçekliğini uluslararası kamuoyuna sunma konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Batı medyasında İsrail'in saldırılarını meşru gösteren yayınlar yapılmış olsa da, Türkiye'nin katıldığı birçok uluslararası platformda, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve Gazze'de insanlık suçu işlendiği başarıyla dile getirilmiştir.

Son olarak, Sayın Erdoğan (BM) kürsüsünden, bu soykırımın gerçekliğini tüm dünyaya kanıtlarla sunmuştur. Medyada dolaşan yanıltıcı bilgilerin aksine, zulmün kanıtı olan görsellerle bu durumun ne denli vahim olduğu net bir şekilde gözler önüne serilmiştir.

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insanlık suçuna ve uluslararası hukukun hiçe sayılmasına karşı Avrupa Birliği (AB), BM ve NATO gibi uluslararası kuruluşların sergilediği sessizlik, küresel yönetim yapısının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılacaktır. Bu durum, gelecekte uluslararası ilişkilerin yeniden şekillenmesine yol açabilecek önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirilmektedir.