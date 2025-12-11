Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

A: Yıldırım Bayezid

B: Çelebi Mehmed

C: Yavuz Sultan Selim

D: Fatih Sultan Mehmed

Cevap: A