BM’de Erdoğan vahşeti belgeleyen fotoğraflarla dünyaya seslendi! A Haber'de öne çıkan vurgu: "Dünyanın dönüm noktasıdır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde elindeki fotoğraflarla İsrail’in Gazze’deki vahşetini dünyaya haykırdığı tarihi konuşma, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuşmayı “manifesto” olarak niteleyerek, “Canlıya düşmanlık eden bir yapının ifşasıdır, devletlerin de harekete geçmesi gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Burak Küntay ise, konuşmayı “dünyanın dönüm noktası” şeklinde yorumladı ve “Artık bu vahşet saklanamıyor, sosyal medya küresel vicdanı harekete geçirdi” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, konuşmada öne çıkan en kritik noktanın ABD vurgusu olduğuna dikkat çekerek, İsrail’in arkasındaki güce işaret ettiler. Küntay ayrıca, “BM işlevsiz hale getirildi, işte beşten büyük demek bu” sözleriyle Erdoğan’ın mesajını değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya seslendi. Elindeki kanlı fotoğraflarla İsrail'in Gazze'deki vahşetini gözler önüne seren Cumhurbaşkanı, "canlıya düşmanlık eden" bu zulme karşı dünya vicdanını harekete geçirmeye çağırdı. Erdoğan'ın konuşması, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında "manifesto" olarak yorumlandı.
"CANLIYA DÜŞMANLIK EDEN BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuşmayı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın bu fotoğraflarla İsrail'in vahşetini, canavarlığını dünyaya aktarması çok etkileyici oldu. Zaten izleyenlerin ortak kanaati: Bir manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. Fotoğraflar açısından dünyada farklı acılar yaşandı ama dünyanın gözünün içine baka baka hayata düşmanlık eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu açıdan çok etkileyici oldu. O çocukların nasıl eziyet çektiğini, kollarını bacaklarını kaybettiklerini aylardır izliyoruz. Dehşet verici. İnsan Hakları, Evrensel Değerler tartışılırken dünyanın gözü önünde bir devlet bu vahşeti yapıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor."
Övür, Türkiye'nin başta Güney Afrika, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerle birlikte meseleye dikkat çektiğini vurguladı ve ekledi:
"Cumhurbaşkanımız devletlerin harekete geçmesi gerektiğini de söyledi. Sokaktaki vicdanı harekete geçirmek yetmiyor."
"ASLINDA ASIL HEDEF ABD"
Övür, konuşmadaki kritik mesajlardan birinin de Amerika'ya dönük olduğunu söyledi:
"Konuşmanın içinde tutarsızlıklar var gibi görünse de aslında Cumhurbaşkanı hem BM'nin işlevsiz hale getirilişine dikkat çekti hem de bu noktaya getirenin en başta ABD olduğunu anlattı. İsrail arkasındaki güç olmadan bunu yapamaz. ABD'yi yalnızlaştırmak gerekir. Bu zulmü durdurmanın tek yolu budur."
Övür ayrıca, Filistin meselesinin artık tüm dünyanın gündemine taşındığını belirtti:
"1967'den beri tartışılan Filistin meselesi, ilk kez bu denli küresel bir mesele haline geldi. Bu, 7 Ekim'in ve Türkiye, Güney Afrika, Brezilya gibi ülkelerin başarısıdır."
"DÜNYANIN DÖNÜM NOKTASI"
Programda söz alan Prof. Dr. Burak Küntay ise, konuşmanın dünya siyasetindeki yansımalarına dikkat çekti.
"Bu tablo dünyanın dönüm noktasıdır. Bu bir faciadır. Ben bunu İsrail'in cüretine bakarak değil, Amerika'daki siyaset dengelerini görerek söylemiştim. Trump gelirse İsrail'in önünü kimse alamaz demiştim. Nitekim öyle oldu. Cumhurbaşkanımızın konuşması, Türkiye'nin perspektifini dünyaya anlatması açısından tarihi bir belgedir."
Küntay, Trump'ın BM kürsüsünde yaptığı konuşmaya da dikkat çekti:
"Ben böyle garip bir konuşma hiç görmedim. Müstemleke valisi gibi davrandı. NATO ülkelerine Rus uçaklarını düşürme talimatı verdi. Prompter'dan bile şaka gibi ifadeler okudu."
"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK"
Küntay, BM'nin işleyişini anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça vurguladığı "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı:
"BM'de 15 üye var. 9 tanesi evet dese bile daimi üyelerden biri veto ederse karar düşüyor. Yani tek bir ülke istemiyor diye milyonlarca insan katlediliyor. İşte beşten büyük demek bu. Cumhurbaşkanı fotoğraflarla bu vahşeti ortaya koydu. BM işlevsiz hale gelmiş durumda. Çünkü ABD veto ediyor."
"HALKLARIN VİCDANI HAREKETE GEÇTİ"
Küntay, sosyal medyanın rolüne de dikkat çekti:
"Artık bu vahşet saklanamıyor. Sosyal medya sayesinde dünyanın gözü önünde yaşanıyor. İngiltere, İtalya gibi ülkelerin adımları halkın isyanı sayesinde atılıyor. Cumhurbaşkanımız da zaten küresel vicdana ve devlet liderlerine seslendi. Artık vicdanlara hitap etmekten başka yol yok."
"FİLİSTİN'İN DEVLETLEŞMESİNE ÇOK AZ KALDI"
Küntay, geleceğe dair öngörülerini şu sözlerle paylaştı:
"Amerika'daki Yahudi toplumu da İsrail'den kopmaya başladı. Trump sonrası süreçte kim başkan olursa olsun Filistin'in devletleşmesine çok az kaldı. Ama elde toprak kalmıyor. Harita yok oluyor. Buna rağmen artık dünya bu zulme sessiz kalamaz."
SON SÖZ: "SAPLANTILARI BIRAKIN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki son mesaj da dikkat çeken Küntay, "Artık saplantıları bırakın. 'Burası benim doğal hakkım' diyerek kutsal kitaplara dayandırılan bu işgale son verilmeli." ifadelerini kullandı.
