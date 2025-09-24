24 Eylül 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlar nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 11:13
Başkan Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlar İngiltere ve Avrupa'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan detayları aktardı.
