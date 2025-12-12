Milyoner'de duygulandıran anlar! Tek öğrenci için kilometrelerce yol kat ediyor
atv'nin en çok sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, perşembe ve pazar akşamları birbirinden farklı soruları ve renkli yarışmacıları ile yine unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışmanın bu haftaki konuğu Şanlıurfa'da görev yapan ilkokul öğretmeni Muhammet Bağ oldu. Yarışmacı Siverek ilçesindeki bir okulda yalnızda tek öğrencisi için her gün kilometrelerce yol kat edip ders yaptıklarını anlatırken o anlar duygusal anlar yaşattı. Fedakar öğretmenin öğrenci ile ilgili bir diyaloğu paylaşması ise içleri ısıttı. İşte Milyoner'de yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 12.12.2025 04:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 04:56