Milyoner'de duygulandıran anlar! Tek öğrenci için kilometrelerce yol kat ediyor

atv'nin en çok sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, perşembe ve pazar akşamları birbirinden farklı soruları ve renkli yarışmacıları ile yine unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor. Yarışmanın bu haftaki konuğu Şanlıurfa'da görev yapan ilkokul öğretmeni Muhammet Bağ oldu. Yarışmacı Siverek ilçesindeki bir okulda yalnızda tek öğrencisi için her gün kilometrelerce yol kat edip ders yaptıklarını anlatırken o anlar duygusal anlar yaşattı. Fedakar öğretmenin öğrenci ile ilgili bir diyaloğu paylaşması ise içleri ısıttı. İşte Milyoner'de yaşanan o anlar...

Yıllardır izlenme rekoru kıran, öğretirken bir yandan para kazandıran yarışma Kim Milyoner Olmak İster her perşembe ve pazar akşamları olduğu gibi bu haftada yine birbirinden farklı anlara sahne oldu. 11 Aralık akşamının yayınlanan bölümünde Milyoner'e Şanlıurfa'dan katılan öğretmen Muhammet Bağ, geceye damgasını vurdu.

Güleryüzlü yarışmacı Siverek ilçesinde 2015 yılından beri görev yaptığını ve ilkokul öğretmenliğini tek bir öğrencisi ile sürdürdüğünü belirtti. Köydeki genç nüfusun şehir merkezine göç etmesiyle ilkokulda öğrencinin olmadığını belirten Bağ, İlayda isimli öğrencisi ile her gün ders çalışmak için yaptığı fedakarlığı ise izleyicilerden takdir topladı.

"HER GÜN 60 KM YOL GİDİYORUM"

İlkokul öğretmeni Muhammet Bağ, her gün öğrenci ile ders çalışabilmek için okula beraber gittiklerini belirtti. Bağ, evi ile okulun arasında mesafesinin fazla olduğunu ifade ederken "Her gün yaklaşık 60 kilometre falan okuluma gidiyorum." dedi.

MİLYONER'DE YARIŞAN ÖĞRETMEN FEDAKARLIĞI İLE YÜREKLERE DOKUNDU!
ÖĞRENCİSİYLE YAŞADIĞI O AN DUYGULANDIRDI

Bağ ayrıca öğrencisi İlayda ile yaşadıkları bir anı anlatırken "İlayda'nın şansı tek başına güzel bir eğitim alıyor ama arkadaşı yok. Ben mümkün olduğunca elimden gelen her şeyi yapıyorum. Beraber masa tenisi , satranç oynuyoruz, seslendirme yapıyoruz. Şimdi benimle mutlu ama her zaman dile getiriyor. Hatta bir gün köyden iki teyze okula geldiğinde çok heyecanlanmıştı ve bana 'Öğretmenim gitmesinler bana arkadaşlık yapsınlar.'" dedi.

Fedakar öğretmenin öğrencisi ile yaşadığı o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

BARAJ SORUSUNDA ELENDİ

Sevilen yarışmacı gecede birbirinden zorlu soruları başarıyla geçerken 50 bin TL değerindeki baraj sorusunda zor anlar yaşadı. Bağ, karşısına çıkan soruda telefon ve yarı yarıya joker hakkını kullanırken verdiği yanıtın yanlış çıkması nedeniyle geceye 5 bin TL'lik ödül ile ayrıldı.

