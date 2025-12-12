Milyoner’de duygulandıran anlar! Tek öğrenci için kilometrelerce yol kat ediyor

ÖĞRENCİSİYLE YAŞADIĞI O AN DUYGULANDIRDI

Bağ ayrıca öğrencisi İlayda ile yaşadıkları bir anı anlatırken "İlayda'nın şansı tek başına güzel bir eğitim alıyor ama arkadaşı yok. Ben mümkün olduğunca elimden gelen her şeyi yapıyorum. Beraber masa tenisi , satranç oynuyoruz, seslendirme yapıyoruz. Şimdi benimle mutlu ama her zaman dile getiriyor. Hatta bir gün köyden iki teyze okula geldiğinde çok heyecanlanmıştı ve bana 'Öğretmenim gitmesinler bana arkadaşlık yapsınlar.'" dedi.

Fedakar öğretmenin öğrencisi ile yaşadığı o anlar izleyenlerin içini ısıttı.