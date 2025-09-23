BM'den dünyaya Gazze haykırışı! Erdoğan'a siyasilerden peş peşe destek mesajları!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki zulmü fotoğraflarla anlatarak tarihi bir konuşmaya imza attı. Başkan'ın kürsüde yaptığı açıklamalar insanlık vicdanına tercüme olurken siyasilerden de destek mesajları geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Erdoğan'ın tek tek gösterdiği fotoğraflara değinerek "İnsanlık ittifakının cesur sesi hür dünyanın vicdanı" dedi. Gazze zulmüne karşı tek ses olan siyasilerden destek mesajları...
Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırımını fotoğraflarla anlatan Erdoğan'ın dünyaya gösterdiği fotoğraflara ilişkin siyasilerden peş peşe destek mesajları geldi.
"İNSANLIK ORTAKLIĞINA VİCDANA TERCÜMAN OLMUŞTUR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, küresel düzeyde izlenilen özet, barışçıl, etkili ve bağımsız dış politika vizyonunun paylaşıldığını belirterek sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulunda yaptığı manifesto niteliğindeki konuşması ile Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere insanlık ortaklığına vicdana tercüman olmuştur. Ayrıca, küresel düzeyde izlenilen özet, barışçıl, etkili ve bağımsız dış politika vizyonu paylaşılmıştır. Karşılaştığımız karşı karşıya kaldığımız sınavlar kadim değerlerimiz ve biriktireceğimiz akıl ile, umut ve cesareti diri tutacağız. "Dünya beşten büyük" ve "daha adil bir dünya mümkün" şiarını paylaşanlar çoğaldıkça, dünya er geç herkes için daha yaşanabilir bir düzene kavuşacaktır. Hepimizi gururlandıran onurlu ve hikmetli tutuklama için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız.
"İNSANLIK İTTİFAKI"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde sunduğu fotoğraflara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık ittifakının cesur sesi hür dünyanın vicdanı" diyerek Gazze'de yaşanan zulme dur demek için ortak sese destek verdi.
"ORTAK VİCDANIN EN GÜÇLÜ SESİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mazlumların gözyaşlarına sessiz kalmayacak" diyerek Gazze zulmünü gösterdiği fotoğraflarla dünyaya açıklayan Erdoğan'ın paylaşımına destek verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Mazlumların gözyaşlarına sessiz kalmayacak. Çocukların sessiz yayınlarını, annelerin iç yakan dualarını, yaşanan zulmü tüm dünyaya yaymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, "Gazze'deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyeceğiz." Bugün Gazze'de yaşanan soykırım; Din, dil, ırk farkı olmaksızın vicdanlarda mahkum olmaya devam ediyor. Bu ortak vicdanın en güçlü sesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
"BİR TARAFTA ORDU BİR TARAFTA MASUL SİVİLLER"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında Gazze'deki zulmü fotoğraflarla göstermesine ilişkin destek paylaşımında bulunarak, "BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern silahlar olan bir ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır." ifadelerine yer verdi.
"İNSANLIĞI SUSKUNLUĞU ADALETİN ŞİDDETİ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi konuşmaya ilişkin "İnsanlığın suskunluğuna karşı bir kez daha adaletin şiddetini yükseltti" diyerek şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayla, insanlığın suskunluğuna karşı bir kez daha adaletin şiddetini yükseltti. Manifesto niteliğindeki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan soykırıma açıkça dikkat çeken mazlumların sesi, ümmetin nefesi oldu. Çocuklar ölürken susanlara, bombalar yağarken gözleri kapananlara bir kez daha gerçekleri gösterdi. Nerede olursa olsun her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza; Hepimizi gururlandıran tutuklamayla vicdanların sesi olduğu için, insanlığın içinden geçen bu karanlık dönemde ışık yaktığı için şükranlarımızı sunuyoruz.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamalar tüm dünyayla birlikte titizlikle takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi Gazzeli mazlumların hukuku, insani değerler ve aileyi önce yaklaşımıyla dünya çapında değiştirmeyi sürdürüyor. Barış ve huzur iklimini güçlendirmeye, dünya beşten büyük demeye ve daha adil bir dünya için çalışmaya devam ediyor.
"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜK..."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: "Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyük!' dememeye devam ediyorlar."
"ÇATIŞMA DEĞİL ÇÖZÜMÜN YANINDA"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitaplarını dinledik. Tarihi kaliteli konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlığa dikkat çekerek uluslararası para adaleti, insani sorumluluk ve barış temelinde harekete geçmeye davet etti. Küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin ilkeli durmasını, bölgesel barış çabalarını ve hak odaklı dış politika anlayışını açık ve net biçimde ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin vicdanını temsil eden bu çatışmaların değil çözümün, çıkarların değil yardımların yanında duran bir dış politikanın en net açıklamasıdır.
