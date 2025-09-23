BM’den dünyaya Gazze haykırışı! Erdoğan’a siyasilerden peş peşe destek mesajları!

(foto: x paylaşımı - ekran görüntüsü)

"İNSANLIĞI SUSKUNLUĞU ADALETİN ŞİDDETİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi konuşmaya ilişkin "İnsanlığın suskunluğuna karşı bir kez daha adaletin şiddetini yükseltti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayla, insanlığın suskunluğuna karşı bir kez daha adaletin şiddetini yükseltti. Manifesto niteliğindeki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan soykırıma açıkça dikkat çeken mazlumların sesi, ümmetin nefesi oldu. Çocuklar ölürken susanlara, bombalar yağarken gözleri kapananlara bir kez daha gerçekleri gösterdi. Nerede olursa olsun her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza; Hepimizi gururlandıran tutuklamayla vicdanların sesi olduğu için, insanlığın içinden geçen bu karanlık dönemde ışık yaktığı için şükranlarımızı sunuyoruz.