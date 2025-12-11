Haberler Liste Haberleri Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

11.12.2025
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?

A: Yakut

B: Sedef

C: Safir

D: Zümrüt

Cevap: B

