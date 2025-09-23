23 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Başkan Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklama: Gazze’deki utanç manzarası 23 aydır her gün tekrar ediyor”
Başkan Erdoğan’dan BM’de tarihi açıklama: Gazze’deki utanç manzarası 23 aydır her gün tekrar ediyor

Başkan Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklama: Gazze’deki utanç manzarası 23 aydır her gün tekrar ediyor”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2025 19:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "size Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi elleri leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup, cevap verelim; 2025 yılında böyle bir gaddarlığın mâkul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan BM’de tarihi açıklama: Gazze’deki utanç manzarası 23 aydır her gün tekrar ediyor
Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz
“Dünya 5’ten büyüktür demeye devam edeceğiz”
Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür
"Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür”
Başkan Erdoğan’dan BM’de tarihi açıklama!
Başkan Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklama!
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetti!
Başkan Erdoğan: “İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetti!”
Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı!
Başkan Erdoğan BM’de dünyaya fotoğraflarla çağrı!
Filistin halkına tercüman olmak için buradayız
“Filistin halkına tercüman olmak için buradayız”
Gazze’de ölüm ve yıkım, gördüğüm daha büyük
“Gazze’de ölüm ve yıkım, gördüğüm daha büyük”
Trump: Gazze’deki savaşı bitirmemiz gerekiyor
Trump: Gazze'deki savaşı bitirmemiz gerekiyor
Bir aslan miyav dedi!
Bir aslan "miyav" dedi!
Davetsiz misafirden korkunca…
Davetsiz misafirden korkunca…
Trump’ın konvoyu Macron’u durdurdu!
Trump’ın konvoyu Macron’u durdurdu!
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
Daha Fazla Video Göster