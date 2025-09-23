Başkan Erdoğan'dan BM'de tarihi açıklama: Gazze’deki utanç manzarası 23 aydır her gün tekrar ediyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "size Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi elleri leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup, cevap verelim; 2025 yılında böyle bir gaddarlığın mâkul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor." dedi.

