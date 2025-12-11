Viral Galeri Viral Tıkla Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü davada flaş gelişme! Mirasa tek konmak için yapmış

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartman dairesinde aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği cinayet davasında flaş gelişme yaşandı. Yapılan kamera kayıtları ve telefon sinyalleri incelemesinde oklar ailenin en küçük çocuğunu gösterdi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Mert Avcı'nın cinayetleri de ağabeyinin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, geçen 24 Ekim'de, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.

TABANCANIN YERDEKİ POZİSYONU ŞÜPHE UYANDIRDI

Olayı aydınlatmak için İl Emniyet Müdürünün emriyle Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personellerinden oluşan özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Avcı'nın vücudunun duruş şekli ve tabancanın yerdeki pozisyonundan şüphelendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı.

"1200 SAATİ AŞKIN GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ"

Soruşturmayı yürüten özel ekip, merkez ve ilçelerde 20'ye yakın PTS, 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplamda 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Olay ile ilgili olarak titizlikle toplanan tüm deliller Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığınca oluşturulan ekiple incelendi. Polis ekipleri cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

KOMŞULAR SORGULANDI

Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği, sesin duyulduğu zaman aralığı tam olarak tespit edilerek bu zaman diliminde şüphelinin evde bulunduğu ve bu sesten kısa süre sonra evden çıktığı tespit edildi.

