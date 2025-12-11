Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü davada flaş gelişme! Mirasa tek konmak için yapmış

Olay, geçen 24 Ekim'de, Muratbey Mahallesi 3663 Sokak numara 18'deki apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.