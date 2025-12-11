Viral
Galeri
Viral Tıkla
Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü davada flaş gelişme! Mirasa tek konmak için yapmış
Aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü davada flaş gelişme! Mirasa tek konmak için yapmış
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartman dairesinde aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği cinayet davasında flaş gelişme yaşandı. Yapılan kamera kayıtları ve telefon sinyalleri incelemesinde oklar ailenin en küçük çocuğunu gösterdi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Mert Avcı'nın cinayetleri de ağabeyinin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.12.2025 23:27