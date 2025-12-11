Haberler Liste Haberleri Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?

Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:02
HANGİSİ KARŞISINDAKİNİ SUSTURMAK AMACIYLA TARTIŞMAK ANLAMINA GELEN BİR KELİME DEĞİLDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?

A: Cedelleşmek

B: Becelleşmek

C: Decelleşmek

D: Cebelleşmek

Cevap: C

SON DAKİKA