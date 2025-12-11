Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 11 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?

A: Cedelleşmek

B: Becelleşmek

C: Decelleşmek

D: Cebelleşmek

Cevap: C