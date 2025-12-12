Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün ölümündeki sis perdesi aralandı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İtme sonucu öldü

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtlarının ardından olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda, Güllü'nün ölümünün 'normal bir düşme' değil, 'itme veya fiziksel baskıyla düşürülme' yoluyla olduğu vurgulandı. İşte detaylar...

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDEKİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, önceki gün valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.

