Güllü’nün ölümündeki sis perdesi aralandı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İtme sonucu öldü

Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.