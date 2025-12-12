Viral
Güllü’nün ölümündeki sis perdesi aralandı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İtme sonucu öldü
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtlarının ardından olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda, Güllü'nün ölümünün 'normal bir düşme' değil, 'itme veya fiziksel baskıyla düşürülme' yoluyla olduğu vurgulandı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 07:02