12 Aralık 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri İsrail’de “Ejder” alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

İsrail’de “Ejder” alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 10:13 Güncelleme: 12.12.2025 10:21
İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

Şam’daki askerî geçitte ilk kez görülen Türk üretimi Ejder TTZA’lar, İsrail basınında endişe yarattı. 18 tonluk ağırlığı, üstün mayın koruması ve yüksek arazi performansıyla dikkat çeken bu araçların Suriye’de ortaya çıkması, Türkiye’nin zırhlı teknoloji alanındaki bölgesel etkisini gözler önüne serdi.

İsrail merkezli Maariv'e göre, Türk yapımı Ejder TTZA 6×6 zırhlı personel taşıyıcıları, Salı günü Şam'da Esad rejiminin düşüşünü anmak amacıyla düzenlenen askerî geçitte ilk kez kamuoyuna gösterildi.

İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

Bu gelişme, aracın Suriye ordusundaki varlığının ilk kez doğrulandığı an olarak dikkat çekerken, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ulaştığı teknoloji düzeyinin bölgedeki dengeleri etkilediği vurgulandı.

İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

18 TON AĞIRLIĞINDA, 110 KM HIZA ULAŞABİLİYOR

Maariv'in aktardığı bilgilere göre, Ejder TTZA yaklaşık 18 ton ağırlığında, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 800 kilometrelik bir menzile sahip. Aracın her iki ön aksında bulunan direksiyon sistemi, özellikle engebeli arazilerde yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

MAYIN KORUMALI V TABAN VE SİS BOMBASI FIRLATICILARI

Güçlendirilmiş çelik gövdeye sahip araç, iki kişilik mürettebatın yanı sıra on piyadeye kadar personeli tank ateşi ve şarapnelden koruyabiliyor. Gövdenin V şeklindeki alt yapısı, mayınlar ve yol kenarı patlayıcılarına karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca çatışma sırasında hızlı kamuflaj için altı adet sis bombası fırlatıcı da bulunuyor.

İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

SU GEÇİŞ KAPASİTESİ VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Ejder TTZA, arka kısmına entegre edilen deniz sevk sistemi sayesinde 9 km/s hıza kadar su geçişi yapabiliyor. Bu özellik, aracın hem kara hem de sığ su operasyonlarında esnek şekilde kullanılmasına imkân tanıyor.

İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

GÜRCİSTAN VE BURKİNA FASO'DAN SONRA SURİYE'DE

Sabah'ın haberine göre; İsrail merkezli Maariv'e göre Ejder TTZA daha önce Gürcistan ve Burkina Faso ordularında aktif olarak kullanılıyordu.

Haberde, Ejder'in Suriye'de görülmesi, bu platformun uluslararası alanda artan talebinin bir göstergesi olarak kabul edilirken, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat başarısının artık Ortadoğu'da da belirleyici bir unsur haline geldiği vurgulandı.

Haberde, Türk savunma sanayisinin zırhlı araç teknolojisinde ulaştığı bu seviyenin, özellikle mobilite ve arazi kabiliyeti bakımından birçok bölge ülkesini geride bıraktığı ifade ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede İsrail’de Ejder alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör