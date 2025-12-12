İsrail’de “Ejder” alarmı: Türkiye’nin zırhlı gücü sahnede

GÜRCİSTAN VE BURKİNA FASO'DAN SONRA SURİYE'DE

Sabah'ın haberine göre; İsrail merkezli Maariv'e göre Ejder TTZA daha önce Gürcistan ve Burkina Faso ordularında aktif olarak kullanılıyordu.

Haberde, Ejder'in Suriye'de görülmesi, bu platformun uluslararası alanda artan talebinin bir göstergesi olarak kabul edilirken, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat başarısının artık Ortadoğu'da da belirleyici bir unsur haline geldiği vurgulandı.

Haberde, Türk savunma sanayisinin zırhlı araç teknolojisinde ulaştığı bu seviyenin, özellikle mobilite ve arazi kabiliyeti bakımından birçok bölge ülkesini geride bıraktığı ifade ediliyor.