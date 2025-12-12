Başkan Erdoğan imzaladı! 9 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete’de

12 Aralık 2025, Cuma

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan kararla Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Abdullah Kuzu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Musa Alıcı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Sacit Açıkgözoğlu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Mehmet Görmez,

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Ahmet Demir atandı.