Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan İsrail soykırımını 3 fotoğrafla gözler önüne serdi. Gazze'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır." dedi. İşte fotoğraf karelerin hikayesi...
