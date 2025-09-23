Viral Galeri Viral Liste Başkan Erdoğan'dan BM'de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Başkan Erdoğan'dan BM'de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan İsrail soykırımını 3 fotoğrafla gözler önüne serdi. Gazze'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır." dedi. İşte fotoğraf karelerin hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:43
Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Başkan Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti.

Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Hitabında, önceki yıllarda katıldığı toplantılarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çeken Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımı fotoğraflar ile gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

"GAZZE'DE AÇLIKLA MÜCADELE EDEN FİLİSTİNLİLERE, YEMEK DAĞITILDI"
Gazze'de ölen sivillerin sayısının 65 bini geçtiğini belirten Erdoğan, Ali Jadallah tarafından 22 Temmuz 2025'te çekilen, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafı gösterdi.

Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Başkan Erdoğan, daha sonra Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstererek, "Ellerinde leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında şöyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Fakat, insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazzeli, her gün yerinden ediliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor." diye konuştu..

Başkan Erdoğan’dan BM’de Gazze manifestosu! Vahşeti fotoğraflarla haykırdı | İşte o karelerin hikayesi...

Gazze'nin sağlık altyapısının tamamen çökmüş durumda olduğunu, doktorların öldürüldüğünü ya da gözaltına alındığını, ambulansların vurulduğunu, hastanelerin bombalandığını, yıkıldığını belirten Erdoğan, tedavinin, operasyonun ve ilaç bulmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Başkan Erdoğan, "Bakın, Tayyip Erdoğan olarak içim yanarak, içim kan ağlayarak söylüyorum. Henüz 2-3 yaşındaki, elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucaklar, bugün maalesef, Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir." dedi.

SON DAKİKA