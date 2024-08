CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ’güçlü ve müreffeh Türkiye’ vurgusu: Rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz

'HER TÜRLÜ ÖTEKİLEŞTİRMENİN KARŞISINDAYIZ'

Halkın her kesimine eşit ve adil bir hizmet götürmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Yılmaz, "Etnik, mezhebi ya da başka bir anlamda her türlü ayrımcılığın, her türlü ötekileştirmenin karşısındayız. Kimliklere, insanımızın etnik kimliğine, mezhebi kimliği diğer kimliklerine sonuna kadar saygılıyız. Ama bir noktanın da altını çizmek isterim. Kimliklere saygılıyız ama kimlikler üzerinden siyasete de karşıyız. Kimliklerin siyasete alet edilmesine de kesinlikle karşıyız. Bu toprakların manevi zenginliklerine ve değerlerine sahip çıkmayı, kültürümüzü ve inançlarımızı yarınlara aktarmayı temel bir vazife olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını ki biz Türkiye Yüzyılı olarak isimlendiriyoruz bu asrı. Türkiye Yüzyılını oluşturmak için bir gayret içindeyiz. Bunu bir partinin bir siyasi anlayışın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte başaracağız. Bununla birlikte Alevi vatandaşlarımızın güncel talep ve beklentilerine kulak veriyoruz. Eksikleri de zaman içinde gidereceğimize inanıyoruz. Her kesimden vatandaşımız için eşit fırsatlar sunarak toplumsal uyum ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz. Türkiye olarak başka bir yolumuz yok. Daha yüksek demokratik standartlar, daha yüksek kalkınma standartları. Bunları hep birlikte sağlamak durumundayız. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür hale, daha etkili hale hep birlikte getirmek durumundayız" diye konuştu.