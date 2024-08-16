CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'güçlü ve müreffeh Türkiye' vurgusu: Rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka yürüyüşünün 753'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada "Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz. Türkiye olarak başka bir yolumuz yok. Daha yüksek demokratik standartlar, daha yüksek kalkınma standartları. Bunları hep birlikte sağlamak durumundayız. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür hale, daha etkili hale hep birlikte getirmek durumundayız" dedi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka yürüyüşünün 753'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi dedeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Burada konuşan Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin birleştirici bir güç olduğunu belirterek, "Eline, beline, diline sahip olmayı öğütleyen, 'hünkar insan' olmanın en temel erdemlerini gönüllere hatırlatır. Dergahında, insanlık onuru en yüce, her can değerli, her söz hikmetlidir. Dört kapı, kırk makam öğretileriyle insanı hakikatin derinliklerine çağırır ve adaletle merhametle buluşturur. Bu anlayışta ayrı- gayrı, sen- ben kavgası yoktur. Birlik- beraberlik ve kardeşlik vardır. Bugünkü dünyamızın en önemli problemlerinden biri budur. Ötekileştirme dediğimiz farklı olanı çeşitli şekillerde farklılık arz eden kimliğe sahip olanı, dışlayan bir dünyanın hiç kimseye bir faydası yok. Aslında ötekileştirenler sonuç itibariyle kendilerine de zarar verenlerdir. Kendilerini de yoksullaştıranlardır. Farklılıkların zenginliğinden kendilerini de mahrum ederlerdir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanları ötekileştirmeden sevgi ve hoşgörüyle yaklaşma öğretisi hem toplumsal hayatımıza hem de yönetim anlayışımıza hem de geleneğimize yansımıştır" dedi.
'HER TÜRLÜ ÖTEKİLEŞTİRMENİN KARŞISINDAYIZ'
Halkın her kesimine eşit ve adil bir hizmet götürmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Yılmaz, "Etnik, mezhebi ya da başka bir anlamda her türlü ayrımcılığın, her türlü ötekileştirmenin karşısındayız. Kimliklere, insanımızın etnik kimliğine, mezhebi kimliği diğer kimliklerine sonuna kadar saygılıyız. Ama bir noktanın da altını çizmek isterim. Kimliklere saygılıyız ama kimlikler üzerinden siyasete de karşıyız. Kimliklerin siyasete alet edilmesine de kesinlikle karşıyız. Bu toprakların manevi zenginliklerine ve değerlerine sahip çıkmayı, kültürümüzü ve inançlarımızı yarınlara aktarmayı temel bir vazife olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını ki biz Türkiye Yüzyılı olarak isimlendiriyoruz bu asrı. Türkiye Yüzyılını oluşturmak için bir gayret içindeyiz. Bunu bir partinin bir siyasi anlayışın yapması mümkün değil. Bunu hep birlikte başaracağız. Bununla birlikte Alevi vatandaşlarımızın güncel talep ve beklentilerine kulak veriyoruz. Eksikleri de zaman içinde gidereceğimize inanıyoruz. Her kesimden vatandaşımız için eşit fırsatlar sunarak toplumsal uyum ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle ilgili rekorlarımızı daha ileriye götüreceğiz. Türkiye olarak başka bir yolumuz yok. Daha yüksek demokratik standartlar, daha yüksek kalkınma standartları. Bunları hep birlikte sağlamak durumundayız. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür hale, daha etkili hale hep birlikte getirmek durumundayız" diye konuştu.
'İNSAN ONURU AYAKLAR ALTINA ALINIYOR'
Gazze'de yaşanan olaylar hakkında da konuşan Yılmaz, "Ne yazık ki bugünkü dünyanın birçok bölgesinde insan onurunun ayaklar altına alındığını, mazlumların gözyaşlarının sel olup aktığını görüyoruz. Gazze'de yaşananlar bu insanlık dramının en acı örneklerinde biridir. Dün yezit neydiyse Kerbela'da, efendimiz Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarına nasıl zulmettiyse, bugün de Netanyahu hükümeti aynı yezit zihniyetiyle Gazze'de yaşayan kardeşlerimize zulmediyor. Katliamlar yapıyor, soykırımlar yapıyor. Buradan Gazze'de yaşayan tüm kardeşlerimize o zulüm altında olan kardeşlerimize Hacıbektaş'tan gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere özgür, bağımsız Filistin'in bir an önce kurulmasını yürekten temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
BAKAN ERSOY: İNSANLIK TARİHİNİN EN ACI OLAYLARI YAŞANIYOR
Etkinlikte konuşan ve insanlığın zor bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Hepimiz üzülerek şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan işgaller ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu saldırılarda hedef alınıyor. Bebekler gıdasızlıktan hayatını kaybediyor. Evler bombalanıyor. Hastaneler, ibadethaneler yerle bir ediliyor. İnsanlar, inançları, düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Maalesef gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor" diye konuştu.
'ANADOLU'DA SEVGİSİZLİĞE YER YOK'
Anadolu'da mayalanan düşüncelerin dünyanın dört bir yanına ulaştırılması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Bu acıların son bulması, insanların farklılığı bir çatışma nedeni olarak değil bir zenginlik olarak görmesi için Anadolu'da mayalanan bu düşünceleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmamız gerekiyor. Biz, Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden hayata sevgiyle, merhametle, adaletle ve diğerkamlıkla bakmayı öğrendik. Biz, inancından ötürü bir insana zulmetmenin en büyük ayıp ve günah olduğuna inanan bir medeniyetin fertleriyiz. Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur. Biz, insanı insanın kurdu olarak değil umudu olarak gören bir kültürü temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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