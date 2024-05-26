A Haber'in tarihi yayını nasıl yapıldı? Kahramanları canlı yayında anlattı
Onlar buldu, dünya A Haber'den duydu. Mehmet Karataş ve Kadir Mercan, Reisi'nin hayatını kaybettiği kaza sonrası bölgeye ilk giden ekipti. Yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattılar.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası ilk duyulduğu andan itibaren dünyanın gözü İran'a çevrildi. "Öldüler mi? Enkaz nerede?" derken önce Bayraktar Akıncı enkazın yerini tespit etti.
Sonra da A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Kadir Mercan büyük bir gazetecilik başarısı göstererek enkazı dünyaya gösteren ilk ekip oldu.
Ayaklarının tozuyla da hemen yayına hazırlandılar. Neler yaşadılar? Enkazı nasıl buldular? A Haber canlı yayınında anlattılar.
"HIZLI HABERCİLİK REFLEKSİNİ GÖSTERDİK"
İşte Karataş'ın açıklamalarından satır başları;
Tüm dünya gibi bizler de bunu duyduğumuz an itibariyle A Haber olarak her zamanki gösterdiğimiz o hızlı habercilik refleksini gösterdik. Genel müdürümüz aradığında böyle bir durumun söz konusu olduğunu her neredeyseniz bir an önce kanala dönün hazırlanın ve ardından da İran'a doğru çıkacaksınız dedi. Hemen Kadir Mercan ile telefonlaştık kameraman arkadaşımla kısa bir süre içerisinde bir araya geldik. Bu söylediğim 1 saatin içerisinde oldu.
İlk uçakla Tebriz'e gittik. Oraya ulaştığımızda saat 03'ü gösteriyordu. Havalimanında halka sorduk. Oradaki vatandaşlardan aldığımız bilgiyle bunun sadece sert bir iniş değil bunun bir kaza olduğu konuşuluyor ve hatta saatler geçmiş olmasına rağmen haber alınamıyor.
Verzigan'a gittik orada baya bir gezdik. İlk olarak sınır bölgeyi arama noktasına tespit eden A Haber olarak yine bizler oradaydık.
"DOĞRU YERDE OLDUĞUMUZU ANLADIK"
Normalin dışında bir denetim söz konusuydu. Belli ki olayın tam ortasındaydık. Habercilikte şans da çok önemli. Polislerin bize gitmeyin burayı geçemezsiniz dediği an biz o kadar mutlu oluyorduk ki çünkü doğru yerde olduğumuzun artık farkındaydık.
"DİYARBAKIRLI MADENCİ VARDI"
İstihbaratın olduğu yerde bir madenci vardı o madenci Diyarbakırlıydı. Biz de çok şaşırdık bunu duyduğumuzda. Oradaki ortamın içerisine girmemize vesile oldu. Ona da teşekkür ediyorum buradan.
Reisi'nin helikopterini maden üzerinden geçerken de görmüşler. Düştüğü yer madene de biraz yakın.
Onun bize yardımcı olması bize biraz da yurttaş olmamız sebebiyle destek olması bizim için o zor olan son duraktan bir önceki durağı geçmemize vesile oldu.
"İZLEDİĞİMİZDE ŞOK OLDUK"
Orada biriyle tanıştık ismini biz de bilmiyoruz. Kendisi orada bir görüntü izletti bize izlediğimizde şok olduk. Cenazelerin taşındığı görüntüydü. O görüntüyü de ilk kez yine o gün A Haber ekranlarında biz paylaştık. Kadir o görüntüyü gördüğünde çok şaşırdı.
"KADİR'E BİR ŞİDDET UYGULANDI"
Her bir noktayı geçtiğimizde o ekip sayısı giderek artıyordu. Kadir'e hatta bir şiddet uygulandı el kol hareketleri yapıldı. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sana niye vurdu ne oldu dedim ben de anlamadım dedi. Ben sordum burası mı diye dedim bence burası mı diye sorduğunu anladıysa sadece sana bir temas etmekle kaldıysa çok şanslısın Kadir.
"BİZ BURADA KAYBOLURSAK NE OLUR?"
Oraya ulaştığımızda Kadir, Mehmet biz burada kaybolursak ne olur dedi. Ben de saatler geçmiş adamlar Cumhurbaşkanını bulamamış biz burada kaybolursak biraz sıkıntı olabilir dedim. Hemen durumu Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen'e bildirdik. Sağ olsun orada bir şey söyledi o bizi rahatlattı. Bana canlı konum atın dedi kendisine canlı konum attık. Kadir dedim 8 saat rahatız gidebiliriz dedim.
Son gün birileri belki gözaltı olarak değerlendirir ama biz kendi adımıza bizi misafir ettiğini diyerek telaffuz edelim yaklaşık 3.5 – 4 saat misafir ettiler.
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