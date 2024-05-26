A Haber’in tarihi yayını nasıl yapıldı? Kahramanları canlı yayında anlattı

Onun bize yardımcı olması bize biraz da yurttaş olmamız sebebiyle destek olması bizim için o zor olan son duraktan bir önceki durağı geçmemize vesile oldu.

"İZLEDİĞİMİZDE ŞOK OLDUK"

Orada biriyle tanıştık ismini biz de bilmiyoruz. Kendisi orada bir görüntü izletti bize izlediğimizde şok olduk. Cenazelerin taşındığı görüntüydü. O görüntüyü de ilk kez yine o gün A Haber ekranlarında biz paylaştık. Kadir o görüntüyü gördüğünde çok şaşırdı.

"KADİR'E BİR ŞİDDET UYGULANDI"

Her bir noktayı geçtiğimizde o ekip sayısı giderek artıyordu. Kadir'e hatta bir şiddet uygulandı el kol hareketleri yapıldı. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sana niye vurdu ne oldu dedim ben de anlamadım dedi. Ben sordum burası mı diye dedim bence burası mı diye sorduğunu anladıysa sadece sana bir temas etmekle kaldıysa çok şanslısın Kadir.