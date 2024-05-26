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A Haber'in tarihi yayını nasıl yapıldı? Kahramanları canlı yayında anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 16:39
Onlar buldu, dünya A Haber'den duydu. Mehmet Karataş ve Kadir Mercan, Reisi'nin hayatını kaybettiği kaza sonrası bölgeye ilk giden ekipti. Yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattılar.
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