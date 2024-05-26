26 Mayıs 2024, Pazar
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Dünya medya tarihine geçen yayın nasıl yapıldı? İşte A Haber’deki tarihi yayının hikayesi | ANALİZ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dünyanın gözünü çevirdiği olayda helikoptere 15 saat boyunca ulaşılamadı. Helikopter aramaları sürerken dünya medyası da olaya kilitlenmişti. Helikopterin yeri belli oldu. Ancak görüntü yoktu. Tüm medya kuruluşları aynı durağa hareket etti. A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ olayı zaten ilk andan itibaren aktaran isimlerdendi. Mehmet Karataş ve kameraman Mustafa Kadir Mercan da desteğe gitti ve ekibimiz dünyaya helikopter enkazını ilk yansıtan ekip oldu. Peki A Haber'in yayıncılık başarısı nasıl gerçekleşti? Detaylar analiz haberimizde...