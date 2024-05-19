Başkan Erdoğan'dan İran'a geçmiş olsun mesajı: Her türlü desteği vermeye hazırız | Dışişleri açıkladı! Türkiye harekete geçti
Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada destek için harekete geçildiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri Azerbaycan'dan dönüş yolunda kaza yaptı.
İran İçişleri Bakanı Vahidi, Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.
Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın da kazaya karışan helikopterlerden birinde olduğu açıklanırken, Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İran Kızılayı, hava şartları nedeniyle arama çalışmalarının havadan yapılamadığını bildirdi.
"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." dedi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamda kazaya ilişkin gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."
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