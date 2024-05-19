Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Reisi hayatını kaybetti | Helikopterin enkazını AKINCI buldu
Son dakika haberi...İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptığını duyurdu. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu açıklarken, İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı.
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
İRAN DEVLET TELEVİZYONU DA DUYURDU
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
BAZI KİŞİLERİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI
İran haber ajansı:helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin isimlerini de yayımladı. Uçağın yanması sonucu bazı kişilerin kimliğinin tespit edilemediği bilgisi de paylaşıldı.
İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:
1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
3- Dr. Hossein Amirabdollahian
4- Dr. Malik Rahmati
5- Serdar Seyed Mehdi Musavi
6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)
7- Pilot (kimliği bilinmiyor)
8- Pilotun yardımı, kimliği bilinmiyor)
9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)
REİSİ HAYATINI KAYBETTİ!
AKINCI GÖREVİNİ TAMAMLADI!
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.
İŞTE ENKAZIN FOTOĞRAFI
HELİKOPTER ENKAZINDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK
İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.
Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.
AKINCI İHA’NIN TESPİTLERİNİN ARDINDAN İRAN KIZILAYI, REİSİ’NİN HELİKOPTERİNİN BULUNDUĞUNU DUYURDU
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.
- Akıncı IHA tespitlerin koordinatlarını paylaşmıştı
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.
IRNA: CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİN YERİ BULUNDU
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.
IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.
İRAN KIZILAYI: TÜRK İHA'SININ 2 ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİĞİ BÖLGEYE ARAMA KURTARMA TİMLERİ SEVK EDİLDİ
İran Kızılayının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin, Türk İHA'sı Akıncı'nın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tevil köyü yakınlarında tespit ettiği 2 ısı kaynağının bulunduğu bölgeye arama kurtarma timlerini sevk ettiği bildirildi.
İran Öğrenci Haber Ajansı (SNN), İran Kızılayı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Türk İHA'sının Tevil köyünde 2 ısı kaynağı tespit etmesi üzerine arama kurtarma timleri Cumhurbaşkanı ve heyetini taşıyan helikopterin iniş yaptığı ihtimali verilen o bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bölgede 73 timin görev aldığı belirtilirken olumsuz hava şartlarının çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.
İRAN KIZILAYI BAŞKANI, AKARYAKIT KOKUSUNUN HELİKOPTERE AİT OLDUĞU AÇIKLAMASINI YALANLADI
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, "arama kurtarma ekiplerinin bir noktada aldıkları akaryakıt kokusunun helikoptere değil otomobillere ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kolivend, arama kurtarma ekiplerinin akaryakıt kokusu aldıklarını ve bu bölgeye sevk edildikleri yönündeki açıklamasını düzeltti.
Arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüğünü dile getiren Kolivend, hissedilen kokunun helikoptere ait değil otomobil akaryakıtına ait olduğunu kaydetti.
Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini (helikoptere ait) akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
ARAP ÜLKELERİNDEN İRAN'A DAYANIŞMA VE DESTEK AÇIKLAMALARI
Arap ülkeleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazası sebebiyle İran ile dayanışma mesajı vererek arama çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Reisi'yi taşıyan helikopterle ilgili medyaya yansıyan haberlerin "büyük endişeyle" takip edildiği belirtildi.
Reisi ve beraberindekiler için dua edildiği belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın "bu zor şartlarda İran'ın yanında durduğu ve gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğu" aktarıldı.
- BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "üzücü hadisenin büyük endişeyle takip edildiği" kaydedildi.
BAE'nin Tahran Büyükelçisi Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi, arama faaliyetlerinin başarıya ulaşması temennisinde bulanarak, ülkesinin "bu kritik koşullarda komşu İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu" bildirdi.
Zeabi, BAE'nin arama faaliyetlerini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.
- Katar
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin söz konusu helikopter kazasıyla ilgili endişesini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin güvende olması temennisinde bulunan Ensari, Katar'ın, arama faaliyetleri için tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
- Kuveyt
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Reisi'yi taşıyan helikoptere ilişkin haberlerin endişeyle takip edildiği ve Kuveyt'in "bu hassas şartlarda İran'ın yanında olduğu" aktarıldı.
- Umman
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kaybolmasının endişeyle takip edildiği" kaydedildi.
Umman'ın İran ile dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Umman'ın arama çalışmalarına yardım ve destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
- Mısır
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaybolmasına ilişkin haberleri endişeyle takip ettiğini duyurdu.
Reisi ve beraberindekilerin selameti için dua eden Ebu Zeyd, "Bu hassas şartlarda İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadesini kullandı.
- Irak
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Iraklı yetkili birimlere, arama faaliyetlerinde İran'a destek olunması talimatını verdi.
- Ürdün
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın "büyük endişeyle" takip edildiği ve Ürdün'ün arama çalışmaları için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.
- Ezher Kurumu, Hamas
Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile dayanışma göstererek, Reisi ve beraberindekilerin selameti için dua etti.
Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın endişeyle takip edildiği belirtilerek, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı verildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
AKINCI İHA, REİSİ’Yİ TAŞIYAN HELİKOPTERİN ENKAZI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR ISI KAYNAĞINI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
Anadolu Ajansı, Akıncı İHA'nın İran semalarındaki uçuşuna dair son bilgilere ulaştı.
Buna göre, Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti.
Tespitin ardından koordinatlar İran makamlarıyla paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirmişti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karada çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
İRAN KIZILAYI: ARAMA EKİPLERİ AKARYAKIT KOKUSU ALDI
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, arama kurtarma ekiplerinin bir noktada akaryakıt kokusu aldıklarını, söz konusu bölgenin kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biri olduğunu söyledi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." dedi.
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
İŞTE AKINCI'DAN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye tam destek veriyor.
Akıncı İHA İran'da Tebriz semalarında İbrahim Reisi'yi arıyor.
Anadolu Ajansı üzerinden yaklaşık 1 milyon kişi canlı olarak Akıncı İHA'yı takip ediyor.
THE ATLANTIC'DEN FLAŞ İDDİA
The Atlantic'de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünü açıkladı. İranlı yetkililer, Reisi'nin ölüm haberini kargaşaya neden olmayacak şekilde açıklamanın yolunu arıyor.
A HABER TAHRAN SOKAKLARINDA
"REİSİ İÇİN DUA MERASİMİ YAPILIYORDU"
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ben şuan Başkent Tahran’daki Veliyie Asr Meydanı’ndayım. Arkamda da gördüğünüz gibi çok sayıda insanın burada toplandığını ifade edebilirim. Az önce burada Reisi için bir dua merasimi yapılıyordu. O dua merasimi şuan da bitmiş durumda. Ancak tedirgin olan insanların burada bekleyişlerinin olduğunu ifade edebilirim. Gördüğünüz gibi insanların burada bekleyişleri sürüyor. "
İŞTE O ZORLU HAVA KOŞULLARI
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
İşte o zorlu hava koşulları...
HELİKOPTERDEKİLERLE İLK TEMAS
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterine yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tebriz Valisi ile telefonda böyle irtibata geçildi! En özel detaylar ahaber.com.tr'de
KAZADAN DETAYLI GRAFİK!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! İşte grafikli tüm detaylar...
TÜRKİYE'DEN İRAN'A TAM DESTEK
NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyi haberler almayı temenni ettiğini bildirdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden iyi haberler almayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
AFAD BÖLGEYE GİDİYOR
2 KİŞİ İLE İRTİBAT KURULDU
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
ORDU HAREKETE GEÇTİ
İRAN'A DESTEK MESAJI YAYIMLADILAR
Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Azerbaycan, Irak ve Pakistan, İran’a destek mesajı yayınladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran'da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurtarma ekibi olay yerine ulaşmaya çalışırken onların güvenliği ve korunması için dua ediyoruz. Azerbaycan, dost ve kardeş bir millet olarak, gerekli tüm desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
“DUALARIMIZ VE EN İYİ DİLEKLERİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANI REİSİ VE TÜM İRAN HALKIYLA BİRLİKTE”
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, “İran'dan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldi. Her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte” dedi.
Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığına, Kızılay ve diğer ilgili kurumlara, komşusu İran'a yardım teklifinde bulunmaları ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin kayıp helikopterinin aranmasına yardımcı olmaları talimatı verildiği ifade edildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
ACİL TOPLANTI İDDİALARI YALANLANDI
2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI
"BENİM İÇİN DUA EDİN"
REİSİ'NİN HELİKOPTERDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ÇALIŞMA YAPILAMIYOR
İRAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANYIOR İDDİASI
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA HELİKOPTERDE
HELİKOPTERİN DURUMU BİLİNMİYOR
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