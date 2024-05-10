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MEB duyurdu! O atama sonuçları açıklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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MEB duyurdu! O atama sonuçları açıklandı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.

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