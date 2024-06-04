FETÖ’nün kampında ’yamyamlar’ savaşı! Kriz derinleşti itiraflar peş peşe geldi: Devlete çökmeye çalıştılar

İşte Övür'ün "FETÖ içinde 'yamyamlar' savaşı" başlıklı yazısı:

FETÖ, her 10 yılda bir darbelerin önünü açan Gladyo sonrası Türkiye'nin ayağına vurulan prangaların başında geliyordu ve en tehlikelisiydi. Çünkü vesayet rejiminin mağdur ettiği dindar kitle ve "eğitim" gibi hassas bir alanda örgütlenmiş, hem devletin kılcal damarlarına sızmayı başarmış hem de farklı sosyolojileri bile etkileyecek bir noktaya gelmişti.

Bu yüzden cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna rağmen temizlenmesi kolay olmadı.