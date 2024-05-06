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SON DAKİKA! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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SON DAKİKA! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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