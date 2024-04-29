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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 10:42
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan bugün saat 15.00'da MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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