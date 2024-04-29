PKK elebaşı Duran Kalkan 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı DEM harekete geçti! Provokasyona CHP de alet oldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan Kandil'den ses yükselterek, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli, Kürtler sokaklara akmalı" diyen Kalkan'a ilk destek terörün siyasi ayağı DEM Parti'den geldi. "Yasağı tanımıyoruz, Taksim'de olacağız" ifadelerini kullanan DEM'li yöneticilerin provokasyonuna CHP de alet oldu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi.
Terör örgütü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokakları karıştırmak için kolları sıvadı.
PKK'DAN DEM'E 'ÖCALAN' TALİMATI
Teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' zılgıtı çeken PKK komitesi, "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli" diyerek DEM Parti'ye ve diğer bölücü mihraklara yol haritası çizdi.
İLK DESTEK TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI DEM'DEN!
Kalkan'a ilk destek örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'den geldi.
Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, "1 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da Beşiktaş Balmumcu Bulvarı, Barbaros Yokuşu'nda toplanarak Taksim Meydanı'na yürüyoruz. Tüm işçileri, emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya çağırıyoruz." denildi.
TERÖRİST ELEBAŞI KALKAN'DAN ALÇAK ÇAĞRI
Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Duran Kalkan da 1 Mayıs'ın "şehitler ayı" olduğunu söyleyip Taksim için çağrı yaptı.
16 Nisan 2024'te PKK'nın yayın organına konuşan teröristbaşı, "İşte önümüzde 1 Mayıs var. Gerçekten de 1 Mayıs'ı da yeni bir zirve haline getirmeliyiz, özgürlük hamlemizi doruğa çıkarmalıyız. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü her tarafta haykırmalıyız. Newroz'da 8 Mart'ta bunu haykırmak ne kadar doğaldıysa, Önder Apo, Newrozları yenileyen, 8 Mart'ı anlamlandıran bir önderlik idiyse, 1 Mayıs'ta da en büyük katkı sunan Önderliktir. Dolayısıyla 1 Mayıslar, Önder Apo ile anılması gereken günlerdir. Onun için de tüm Kürtler nerede olurlarsa olsunlar 1 Mayıs meydanlarını doldurmalı, sokaklara akmalılar" ifadelelerini kullandı.
Kalkan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
1 Mayıs kutlamalarına her yerde katılmalılar. Öncülük etmeliler, işçilerle, emekçilerle birlik olmalılar her yerde, halklarla birlik olmalılar ve özgürlük hamlemizi gerçekten de küresel düzeyde yeni bir zirveye çıkarmalılar. Bu gerekli, özellikle de dünyanın her tarafında bunu yapabilmek için bir fırsat 1 Mayıs. O halde bu durumu iyi değerlendirelim. Herkes şimdiden hazırlık yapsın ilişki kursun, örgüt dilesin, ne gerekiyorsa onu yapsın. Ama 1 Mayıs'ı tüm işçi ve emekçilerle, tüm sosyalist sol güçlerle, tüm ezilenler ile kadın ve gençlerle birlikte dünyanın dört bir yanında Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için mücadele edildiği bir gün haline getirelim.
Gerçekten de hamlemize bir zirve de 1 Mayıs'ta yaptıralım. Bizim tutumumuz, çağrımız bu temelde. Böyle olacağına da inanıyoruz. Şimdiden halkımızın, işçi ve emekçilerin tüm ezilen halkların 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.
DEM Parti'nin İstanbul Kadın Meclisi de provokatif sokak hareketine 1 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00'da Beşiktaş Balmumcu Bulvarı, Barbaros Yokuşu'nda başlayacaklarını ilan etti.
TALİMAT KANDİL'DEN UYGULAMASI DEM'DEN!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "8 Mart'ın, Newroz'un ve 31 Mart seçimlerinin ruhunu 1 Mayıs alanlarına taşımak gibi bir görev ve sorumluluğumuz var" diyerek bir skandala imza attı.
CHP PROVOKASYONU ALET OLDU
PKK'nın sokak çağrısı, DEM Parti'nin de Kandil'in talimatıyla giriştiği provokasyon hazırlıklarına CHP de alet oldu.
CHP, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme kararı aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. Toplanma alanı: Saraçhane, Saat: 10.00" açıklamasında bulundu.
"TAKSİM'İ İSTEYENLER ARASINDA PKK SEMPATİZANLARI VAR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmayacağını çok net bir dille ifade etmişti.
"İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah belirlendi" diyen Bakan Yerlikaya, "Taksim çağrılarına izin verilmeyecek, 1 Mayıs için uygun değildir. Taksim'i isteyenler arasında PKK sempatizanları var" açıklamasında bulunmuştu.
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