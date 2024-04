PKK elebaşı Duran Kalkan 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı DEM harekete geçti! Provokasyona CHP de alet oldu

TERÖRİST ELEBAŞI KALKAN'DAN ALÇAK ÇAĞRI



Hatırlanacağı üzere PKK elebaşı Duran Kalkan da 1 Mayıs'ın "şehitler ayı" olduğunu söyleyip Taksim için çağrı yaptı.

16 Nisan 2024'te PKK'nın yayın organına konuşan teröristbaşı, "İşte önümüzde 1 Mayıs var. Gerçekten de 1 Mayıs'ı da yeni bir zirve haline getirmeliyiz, özgürlük hamlemizi doruğa çıkarmalıyız. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü her tarafta haykırmalıyız. Newroz'da 8 Mart'ta bunu haykırmak ne kadar doğaldıysa, Önder Apo, Newrozları yenileyen, 8 Mart'ı anlamlandıran bir önderlik idiyse, 1 Mayıs'ta da en büyük katkı sunan Önderliktir. Dolayısıyla 1 Mayıslar, Önder Apo ile anılması gereken günlerdir. Onun için de tüm Kürtler nerede olurlarsa olsunlar 1 Mayıs meydanlarını doldurmalı, sokaklara akmalılar" ifadelelerini kullandı.





Kalkan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



1 Mayıs kutlamalarına her yerde katılmalılar. Öncülük etmeliler, işçilerle, emekçilerle birlik olmalılar her yerde, halklarla birlik olmalılar ve özgürlük hamlemizi gerçekten de küresel düzeyde yeni bir zirveye çıkarmalılar. Bu gerekli, özellikle de dünyanın her tarafında bunu yapabilmek için bir fırsat 1 Mayıs. O halde bu durumu iyi değerlendirelim. Herkes şimdiden hazırlık yapsın ilişki kursun, örgüt dilesin, ne gerekiyorsa onu yapsın. Ama 1 Mayıs'ı tüm işçi ve emekçilerle, tüm sosyalist sol güçlerle, tüm ezilenler ile kadın ve gençlerle birlikte dünyanın dört bir yanında Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için mücadele edildiği bir gün haline getirelim.



Gerçekten de hamlemize bir zirve de 1 Mayıs'ta yaptıralım. Bizim tutumumuz, çağrımız bu temelde. Böyle olacağına da inanıyoruz. Şimdiden halkımızın, işçi ve emekçilerin tüm ezilen halkların 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.