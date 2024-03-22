CHP’li İBB’den bir skandal daha! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi | Tepkiler çığ gibi...



Bir kullanıcı ise "Ramazan manevi, ibadet edilen bir aydır böyle İslam'dan uzak etkinliklerin ayı değildir. Mübarek ayın ismini lütfen etkinliklerinize alet etmeyin"

SAPKINLIĞI SAVUNMUŞTU

Hatırlanacağı üzere Gaye Su Akyol 2019'da 8 Mart'ta yayınlanan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" klibini anlatırken, "Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum." ifadeleriyle sapkınlığa arka çıkmıştı.