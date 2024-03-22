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CHP'li İBB'den bir skandal daha! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirildi | Tepkiler çığ gibi...

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Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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CHP’li İBB’den bir skandal daha! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi | Tepkiler çığ gibi...

CHP’li İBB’nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayı kapsamında İBB, LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirdi. Yapılan konser, “rezalet” olarak değerlendirilirken kısa sürede CHP’li İBB sosyal medyadan büyük tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ramazan manevi, ibadet edilen bir aydır böyle İslam'dan uzak etkinliklerin ayı değildir. Mübarek ayın ismini lütfen etkinliklerinize alet etmeyin" ifadeleri ile CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Gaye Su Akyol 2019'da 8 Mart'ta yayınlanan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" klibini anlatırken, sapkınlığa arka çıkmıştı.

CHP'li İBB'nin verdiği hizmet skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak girmiş olduğumuz bolluk ve bereketin simgeleyicisi 11 ayın sultanı Ramazan ayında CHP'li İBB bir skandala daha imza attı.

LGBT DESTEKÇİSİ GAYE SU AKYOL KONSER VERDİ
Ramazan etkinlikleri kapsamında İBB, LGBT destekçisi Gaye Su Akyol'a konser verdirdi.

Etkinlik, İBB'nin kültür sanat sayfasında, "İstanbul Ramazan etkinlikleri, ilk günden bu yana dopdolu geçiyor. Kendine özgü tarzıyla geleneksel Anadolu ezgilerini çağdaş müzikle harmanlayarak Türk müziğine modern ve deneysel bir bakış açısı getiren şarkıcı ve söz yazarı Gaye Su Akyol, Kadıköy Festival Park'ta sahnedeydi." ifadeleri ile paylaştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Yapılan konser, "rezalet" olarak değerlendirilirken kısa sürede CHP'li İBB, sosyal medyadan büyük tepki topladı.

"YETER BE"
Bir sosyal medya kullanıcı yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın ne olduğunu bilmeyenler Ramazan etkinliği yapmasın Allah aşkına! içini boşaltıyorsunuz her şeyin! yeter be" ifadeleri ile tepki gösterdi


Bir kullanıcı ise "Ramazan manevi, ibadet edilen bir aydır böyle İslam'dan uzak etkinliklerin ayı değildir. Mübarek ayın ismini lütfen etkinliklerinize alet etmeyin"

SAPKINLIĞI SAVUNMUŞTU
Hatırlanacağı üzere Gaye Su Akyol 2019'da 8 Mart'ta yayınlanan "İstikrarlı Hayal Hakikattir" klibini anlatırken, "Kadın olmam hiçbir şeyin önündeki engel ya da kolaylaştırıcı güç olamaz, keza erkek ya da LGBTİ birey olmak da öyle. Bunun için mücadele ediyorum." ifadeleriyle sapkınlığa arka çıkmıştı.

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