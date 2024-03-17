LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu için sahada! | İmamoğlu’ndan ’istihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere skandal destek...

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN ZİHNİNİ KİRLETİYOR

LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ

CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyordu.