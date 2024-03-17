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LGBT'liler seçim öncesi İmamoğlu için sahada! | İmamoğlu'ndan 'istihdam sözü' ve eşcinsel evliliklere skandal destek...

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Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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LGBT’liler seçim öncesi İmamoğlu için sahada! | İmamoğlu’ndan ’istihdam sözü’ ve eşcinsel evliliklere skandal destek...

Küresel sermayenin desteğini arkasına alarak virüs gibi yayılan LGBT'li sapkınlar İmamoğlu için sahaya indi. İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" ifadeleri ile skandal pankartlar açıldı. Bilindiği üzere İmamoğlu, göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGBT propagandası yapılan etkinliklere destek olmuştu. İBB'nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT'lilere yer verilmişti. İmamoğlu, Türk toplum gelenek ve göreneklerinin karşı olduğu eş cinselliğe destek verdiği akılalmaz o sözleri tekrar gündeme geldi. 2021 yılında bir programda kendisine yöneltiren "LGBT+ bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sapkınlığı meşrulaştırarak "Benim görevim buna mecbur" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, yerel seçimlere giderken kaybedeceğiz korkusu ile her türlü tuşa basan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk toplum gelenek ve göreneklerinin karşı olduğu LGBT tereörüne destek verdi.


KÜRESEL SAPKINLIK LGBT'YE KUCAK AÇTI
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklığı imza atarak, mitinglerinde DEM Parti bayrağı dalgalandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde küresel sapkınlık LGBT'ye kucak açtı.

LGBT'LİLERDEN SKANDAL PANKART

Durum öyle bir vaziyet aldı ki LGBT'li sapkınlar İmamoğlu için sahaya indi. İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" pankartları açıldı. LGBT'lilerin "Tam Yol İleri Ekrem Başkanla" ve "Geleceğin Cumhurbaşkanı" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

EKREM İLE LGBT'YE ÖZGÜRLÜK
Söz konusu pankart büyük tepkilere neden olurken, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesiyle birlikte LGBT sapkınlığının özgürleşeceği ifade edildi.

Skandal pankartın açıldığı noktada kadraja giren Yeniden Refah Partisi tabelası ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN ZİHNİNİ KİRLETİYOR
LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ

CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyordu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL!

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından birçok siyasetçiden tepki mesajı gelirken Özgür Özel bu konuda farklı bir tutum sergilemişti.

Özel Kabe'ye yapılan saygısızlığa hiç değinmeden Boğaziçi Dayanışma adındaki sosyal medya hesabının paylaşımını alıntılamıştı. Boğaziçi Dayanışması paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kayyum siyasetine, LGBT+fobiye, öğrenci tutuklamalarına, anti-demokratik tüm uygulamalara karşıyız" ifadelerine yer verilmişti.

LGBT PROPAGANDASINA DESTEK OLDU

Öte yandan İmamoğlu'nun oy uğruna toplumsal huzuru bozan yapılara kucak açması toplum vicdanını yaralarken akıllara CHP'li İBB Başkanı'nın geçmişteki eylem ve söylemleri geldi.

Bilindiği üzere İmamoğlu, göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGBT propagandası yapılan etkinliklere destek olmuştu. İBB'nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT'lilere yer verilmişti.

LGBT'LİLERE 'İSTİHDAM' SÖZÜ

2021 yılında bir programda kendisine yöneltiren "LGBT+ bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, sapkınlığı meşrulaştırarak "Benim görevim buna mecbur" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN LGBT DESTEĞİ SÜRÜYOR
Öte yandan hatırlanacağı üzere 22.05.2020 tarihinde bir programa katılan Ekrem İmamoğlu, eşcinsel evliği hakkında konuşmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." sözleriyle LGBT terörüne skandal destek verdi.

"EŞCİNSEL EVLİLİĞE İZİN VERİLMESİ..."
Belediye başkanı olduğunu unutan Ekrem İmamoğlu, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor." diyerek bir skandala imza attı.

Eşcinselliği özgürlük kavramıyla halkına gözüne sokan CHP'li İmamoğlu, "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var. Benden sonraki belediye başkanlarının da var. Ülkeyi yönetenlerin de var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

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