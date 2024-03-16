LGBT terörüne dünya savaş açtı CHP kucak! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde sapkınlığa açık destek

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN ZİHNİNİ KİRLETİYOR

LGBT terörü küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de gençleri ve çocukları hedef alan çirkin ve saldırgan bir propaganda süreci yönetiyor.

LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.