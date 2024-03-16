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LGBT terörüne dünya savaş açtı CHP kucak! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde sapkınlığa açık destek

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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LGBT terörüne dünya savaş açtı CHP kucak! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde sapkınlığa açık destek

LGBT terörü küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de gençleri ve çocukları hedef alan çirkin ve saldırgan bir propaganda süreci yönetiyor. Dünya zihinleri kirleten sapkınlığa savaş açarken, CHP rezilliği meşrulaştırmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde, "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT" yazılı pankart açılarak LGBT terörüne açık destek verildi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala kirli ittifak yapan CHP-DEM-Kandil hattında sıcak saatler yaşanıyor.

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN ZİHNİNİ KİRLETİYOR

LGBT terörü küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de gençleri ve çocukları hedef alan çirkin ve saldırgan bir propaganda süreci yönetiyor.

LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini Meclis'te ağırlayan Özgür Özel ve DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ

CHP ve DEM'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyordu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL!

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından birçok siyasetçiden tepki mesajı gelirken Özgür Özel bu konuda farklı bir tutum sergilemişti.

Özel Kabe'ye yapılan saygısızlığa hiç değinmeden Boğaziçi Dayanışma adındaki sosyal medya hesabının paylaşımını alıntılamıştı. Boğaziçi Dayanışması paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kayyum siyasetine, LGBT+fobiye, öğrenci tutuklamalarına, anti-demokratik tüm uygulamalara karşıyız" ifadelerine yer verilmişti.

MİTİNGLERİNDE LGBT TERÖRÜ BOY GÖSTERİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde bazı kişiler, "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT" yazılı pankart açtı.

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