Katilin babası Cihantimur’a kara para iddası! Liste kabarık: Vergi kaçırma, illegal işler, usulsüzlük...

"MİHR" ÇILGINLIĞI"

Ama, o da ne? Hayy Yayınlarının sahibi olan ve pandemi döneminde vefat eden Rauf Baysal, meğerse Eylem'in sevgilisiymiş ve neredeyse bütün kitapları, kitapçılardan o satın aldırıyormuş. Yani nasıl bir düzen kurduysa, her gün yüzlerce kitap online veya fiziken kitapçılardan alınıyor ve yayın dünyasında bir "Mihr" çılgınlığı yaşanıyormuş. Bu arada, kendisinin Süleymanlı cemaatine mensup olduğu iddia edilen Rauf Bey, Eylem Hanım'a o kadar aşık olmuş ki, bir de cip hediye etmiş. Fakat bu iki sevgili bir Belgrad seyahatine çıkmış ve oradayken tartışma yaşamışlar. Bizim sahte ünlü yazar, adamı polise şikayet etmiş ve bana vurdu diyerek, gözaltına alınmasına neden olmuş. Rauf Baysal Belgrad'da gözaltındayken de tek başına İstanbul'a dönmüş. Artık ünlü yazar ya, muhtemelen Rauf Bey'e de ihtiyacı kalmamış ve tabiri caizse ona da bir tekme vurmuş. Sonra, yayın ve sinema dünyasında kendisi için üretilen sahte imajı kullanarak çeşitli projelere atılmış ve eski kocası doktor Bülent ile de görüşmeye başlamış. Aralarında tekrar bir şeyler olmuş mu, bilemiyorum. Kuşlar "perdeler kapalıydı, onu göremedik" dediler.