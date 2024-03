Katilin babası Cihantimur’a kara para iddası! Liste kabarık: Vergi kaçırma, illegal işler, usulsüzlük...

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturmanın ilk savcısı sadece Öz çiftine ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atanmasını istedi. 3 şirkete kayyum atanırken Bülent Cihantimur'un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Öz çifti ve Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, geçen kasım ayında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.