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Haberler Galeri Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok'un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok'un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da canavar Eylem Tok'un katil oğlu T.C.'nin lüks araçla arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında T.C. ile aynı araçta bulunan arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:29
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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok’un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Aci (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok’un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.

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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok’un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(17)'nin yönetimindeki lüks araç, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Aci olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok’un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks araç ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti. T.C.'nin kullanmış olduğu araçtaki arkadaşlarının karakolda vermiş olduğu ifadeye ulaşıldı.

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Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar Eylem Tok’un katil oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

"BENİ EVDEN ALMAYA GELDİĞİNDE KENDİSİ LÜKS MARKA ARACINI KULLANIYORDU"

A.K. ifadesinde arkadaşı T.C.'nin kendisini arayarak dışarda takılmak istediğini anlatarak, "T.C. beni evden almaya geldiğinde kendisi lüks marka aracını kullanıyordu. Araçta K.D. isimli bir arkadaşımız da vardı. Araç hareket ettikten sonra K.D. evine bıraktık ve T.C'nin evine doğru gittik. T.C.'nin evinin önüne Demir arkadaşımızı bekledik. Tahminimce 10 dakika sonra Demir kullandığı koyu renkli araç geldi. Araçta hatırladığım kadarıyla Demir, Hakkı ve Poyraz vardı. Toplamda 5 kişi olduk ve siteden çıktık. Ben Demir'in olduğu araca bindim. Demir, Hakkı ve Poyraz diğer araç ile peşimizden geldiler. Yılmaz E., Akın ve K. A. isimli arkadaşlarımız farklı bir siteden aldık. Kerem, Yılmaz E. diğer araca bindiler. Toplamda 7 kişi olduk ve Göktürk içinde arabaları da turladık ve site meydanına geldik. Meydanda oturduğumuz esnada aynı sınıfta olduğum M. E. Y.'ı gördük. Yanına ilk defa gördüğüm ve soyadlarını bilmediğim Bartu ve Arda olarak bildiğim şahısları gördük ve muhabbet etmeye başladık. Böylece toplamda 10 kişi olduk. Daha sonra buradan araçlar ile ayrıldık. Diğer aracı Demir kullanıyordu. Demir'in yanına Kerem, Yılmaz E., M. E.Y., Poyraz ve Hakkı bindi. T.C.'nin kullandığı araca ise ben, Arda ve Bartu bindik. Siteden çıktık. Merkezde bulunan benzinliğe gittik. Yakıt aldıktan sonra benzin istasyonundan çıktık ve Bahçeköy Orman yoluna girdik. Orman yoluna girince Demir kendi aracılığıyla önümüze seyir halindeydi. Bir müddet sonra Demir bize el hareketi yaparak önüne geçmemizi istedi. Biz de buna istinaden Demir'i solladık ve önüne geçtik" dedi.