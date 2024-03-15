15 Mart 2024, Cuma
Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta güle oynaya gezdi! Aci ailesinin 'gülümseme' isyanı
İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD'ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri büyük tepkiye yol açtı. Kazada oğulları Oğuz Murat'ı kaybeden Aci ailesi skandal görüntüler hakkında konuştu. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, adliyeden son gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:24
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