14 Mart 2024, Perşembe
Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti
İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD'ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:34
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