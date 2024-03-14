Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ise feci şekilde can verdi.