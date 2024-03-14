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Haberler Galeri Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD'ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:34
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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ise feci şekilde can verdi.

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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

ÖNCE MISIR'A SONRA ABD'YE KAÇTILAR

Kazayı haber alır almaz olay yerine giden ve yaralıların telefonlarını bile toplayarak delilleri karartmaya çalıştığı belirlenen cani anne Eylem Tok ise ABD vatandaşı oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.

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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi! Gülmeleri dikkat çekti

Eski eşi Eylem Tok ile oğlu Timur'un kaçmasına yardım eden hatta ifade bile vermediği iddia edilen baba Bülent Cihantimur için de yurt dışına çıkış yasağı verildi.