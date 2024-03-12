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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e Eylem Tok ve oğlu Timur'un iadesi hakkında açıklama: 10 gün içerisinde...

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında açıklama: 10 gün içerisinde...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası Canavar Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e sürece ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu kaza, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşandı. Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı.

Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı! Canavar anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı.

Soruşturma kapsamında, canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

ADALET BAKANI A HABER'E KONUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise A Haber'e yaptığı açıklamada, Tok ve Cihantimur'un ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Tunç, "Tok ve Cihantimur'un ailesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Tunç ile konuşmanın detaylarını canlı yayında aktardı.

İşte Hacıalioğlu'nun açıklamalarından derlenenler:

Eylem Tok ve oğlunun iadesi için iade talepnamesi hazırlanacak. Bu sürecin de hızlı ve ivedi bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar devam ediyor. İade talepnamesi normalde 60 gün bir sürede hazırlanıyor ancak Adalet Bakanlığı bu süreci hızlandırdı.

10 GÜN İÇERİSİNDE ABD'YE İLETİLECEK

Eylem Tok ve oğlunun iade talepnamesinin 1 hafta veya 10 gün içerisinde ABD'ye ulaşması planlanmakta. Hazırlıklar an itibarıyla devam ediyor. Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından en önemli flaşı bu aslında.

İADE SÜRECİ OLUMLU İŞLİYOR

Amerika'da müsteşar yardımcı ile geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'ye konuyla ilgileneceğiz mesajı veriyorlar. Cuma günü de Türkiye tarafından iletilen belgeleri olumlu bir dönüş gerçekleşiyor. İade süreci olumlu işliyor. İade talepnamesi hazırlanacak ve bu talepnamenin gönderilmesi sağlanacak. Normalde 2 ay gibi bir süresi oluyor. 10 gün içerisinde hazırlayıp gönderecekler.

ABD VATANDAŞI OLAN BİR KİŞİ İADE OLUYOR MU? ZORLUKLAR NASIL SÜREÇ NASIL?

Amerika'nın kendi vatandaşlarını iadesinde çeşitli zorluklar çıkardığı bir gerçek ancak bakanlık yetkililerine göre söz konusu olayda işlenen suç adi suç kapsamına girdiği için Amerika'nın işbirliği içerisinde hareket edeceği ve şüpheliyi Türkiye'ye iade edeceği belirtiliyor.

GASP SUÇU DA DOSYADA

Eylem Tok ile ilgili bir dosya da var. O noktada mağdurlardan birinin telefonu aracında bulunuyor. Burada bir gasp suçu da bunun içerisine eklenmiş durumda.

KAÇMALARINDA KAMU GÖREVLİSİNİN YARDIMI VAR MI?

Olay sonrası 3 saat içerisinde nasıl kaçabiliyor? Bunun ilgili Adalet Bakanlığı diğer taraftan çalışmasını gerçekleştiriyor. İstanbul gibi bir yerde havalimanına gitmek ne kadar sürer normal şartlarda herkes biliyor? Ancak 3 saat içerisinde oğlunu Mısır'a kaçırabiliyor. Bu noktada Adalet Bakanlığı yurt dışına kaçış noktasında bu arka planda bir araştırma gerçekleştiriyor. Herhangi bir kamu görevlisinin yardımı var mı? Bununla ilgili de süreç devam ediyor. Olaya karışan kamu görevlilerinin olup olmadığının çıkarılması isteniyor.

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