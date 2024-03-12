Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında açıklama: 10 gün içerisinde...

KAÇMALARINDA KAMU GÖREVLİSİNİN YARDIMI VAR MI?

Olay sonrası 3 saat içerisinde nasıl kaçabiliyor? Bunun ilgili Adalet Bakanlığı diğer taraftan çalışmasını gerçekleştiriyor. İstanbul gibi bir yerde havalimanına gitmek ne kadar sürer normal şartlarda herkes biliyor? Ancak 3 saat içerisinde oğlunu Mısır'a kaçırabiliyor. Bu noktada Adalet Bakanlığı yurt dışına kaçış noktasında bu arka planda bir araştırma gerçekleştiriyor. Herhangi bir kamu görevlisinin yardımı var mı? Bununla ilgili de süreç devam ediyor. Olaya karışan kamu görevlilerinin olup olmadığının çıkarılması isteniyor.