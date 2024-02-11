Osmanlı düşmanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den hadsiz sözler: "Osmanlı Devleti beyaz tenli karılar için sefer düzenlerdi" | Tepkiler çığ gibi büyüdü
CHP'nin Osmanlı devletine hazımsızlığı yine gün yüzüne çıktı. Son olarak CHP'li Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin mitinginde Osmanlı için hadsiz sözler sarf etti. Büyükerşen, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili "Osmanlı Devleti beyaz tenli karılar için sefer düzenlerdi" diyerek skandal ifadeler kullandı. Büyükerşen'e sosyal medya da kısa sürede tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, " "Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır." dedi. Öte yandan MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti.
CHP, Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
CHP'Lİ YILMAZ BÜYÜKERŞEN'DEN HADSİZ SÖZLER
CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı ile ilgili hadsiz sözler sarf etti.
"OSMANLI DEVLETİ BEYAZ TENLİ KARILAR İÇİN SEFER DÜZENLERDİ"
CHP'li Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye" diyerek skandal ifadeler kullandı.
TEPKİLER ÇIĞI GİBİ
Osmanlı hazımsızlığı diline vuran CHP'li Büyükerşen'e sosyal medya birçok vatandaş ve siyasiler tepki gösterdi.
AK PARTİ'Lİ HATİPOĞLU: "BU DEFA OLMADI SAYIN YILMAZ BÜYÜKERŞEN"
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha iyi bir belediyecilik ve rekabetçi bir Eskişehir için mücadele verirken mevcut belediye yönetimin toplumu kutuplaştırmak için gündemi bulandırmaya çalıştığını belirtti. Hatipoğlu "Ama bu defa olmadı Sayın Yılmaz Büyükerşen" ifadesini kullandı.
"KADINLAR CANIMIZ, OSMANLI ATAMIZDIR"
AK Partili Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır. Ayrıca hocasının gölgesinde, kadınlarımıza hakaret edilirken, bu konuşmaları alkışlayan saygıdeğer hanımefendi Ayşe Ünlüce'yi de vatandaşımızın takdirine bırakıyorum."
BİR TEPKİ DE MHP'DEN!
MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti.
"TÜRK MİLLETİ ASLA BOYUN EĞMEYECEK"
Türk milletinin tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millet olduğuna işaret eden Candemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:
" Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, 'mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya" indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir. Büyükerşen'in bu alçakça ve saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız. Milliyetçi ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in bu tür çirkin ve düşmanca sözlerini en sert şekilde kınıyor ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Türk milleti, tarihine ve kimliğine yapılan bu tür hakaretlere sessiz kalmayacak ve gereken cevabı her koşulda verecektir. Büyükerşen gibi tarihimizi çarpıtmaya ve milletimizi küçümsemeye çalışan herkes bilmelidir ki Türk milleti asla boyun eğmeyecek, asla unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Türk milleti, gerçekleri tahrif etmeye ve tarihi çarpıtmaya çalışan bu tür söylemlere karşı her koşulda uyanık olacak ve tarihi gerçekleri koruyacaktır. Türk milleti, tarihine ve değerlerine olan bağlılığını en üst düzeyde tutacak ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verecektir."
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