CHP'li Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de protesto edildi: "Yazıklar olsun sana"”
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar adeta tavan yaptı. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersi’nde bir konuşma yaptığı sırada bazı partililer tarafından protesto edildi. Özellikle kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel’in yanında yer alan Başarır’a Kılıçdaroğlu destekçileri “hainsin”, “Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin”, “yazıklar olsun sana” diyerek tepki gösterdi.
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma devam ediyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl oturduğu koltuğu kapan Özgür Özel genel başkan oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Bu durum parti içinde büyük kavgalara neden oldu.
Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu il mitinglerine de yansıdı.
Özellikle kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel'in yanında yer alan Başarır'a Kılıçdaroğlu destekçileri, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı.
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