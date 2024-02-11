CHP’de Hatay krizi partiyi ikiye böldü! Çankaya ve Kadıköy adayları masaya geliyor
CHP'de 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısı öncesi yeni bir kriz daha patlak verdi. Parti yönetimindeki bir grubun Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini savunduğu, diğer kanadın ise "Her kesimden oy alabilecek başka isim yok" diyerek bu talebe karşı çıktığı bildirildi.Öte yandan haftalardır halı altına süpürülen Çankaya ve Kadıköy adaylarının da masaya yatırılacağı belirtildi.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik toplu protesto sonrası panikleyen CHP'de kazan kaynıyor. Protestolar sebebiyle 3 gün ötelenen PM yarın toplanarak büyük krizi masaya yatıracak.
Günlerdir kentte anketler yapan parti yönetimi, hem Savaş'a karşı halkın bakış açısını öğrenmeye hem de alternatifini bulmaya çalışıyor.
Hiçbir gerçekçiliği olmayan hayali anketleri referans alarak geçtiğimiz ay Lütfü Savaş'ı tekrar aday gösteren CHP'nin bu kez gelişmeleri daha yakından takip ettiği bildirildi.
Öte yandan Savaş'ın alternatifi olarak parti kulislerinde en çok dillendirilen isim Hatay doğumlu CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel olarak ön plana çıkıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert bir çekişmeye sahne olan iki noktada uzlaşının hala sağlanamadığı ve tartışmaların sürdüğü öğrenildi.
İmamoğlu'nun, kendi projelerini çizen mimar Tülin Hadi'yi Kadıköy adayı yapmak için baskıyı artırdığı, Özel kanadının ise Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndaki rahatsızlığı bahane ederek bu ismin adaylığını engellemeye çalıştığı iddia edildi.
ÇANKAYA İŞTAH KABARTTI
Çankaya'da ise Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapma hevesi devam ediyor.
Özel'in şahsi avukatı olması sebebiyle partiyi karıştıran bu hamle, İstanbul oluşumunun da sert muhalefetiyle karşılaştı.
İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'ye desteğinin sürdüğü, Kemal Kılıçdaroğlu kanadının ise mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen'i koltukta tutmaya çalıştığı öne sürülüyor.
3'lü savaşa sonradan katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise belediyeden eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i aday yapmak için lobi faaliyetlerini hızlandırdığı bildirildi.
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