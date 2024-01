İstanbul’a yeni metro müjdesi! Murat Kurum Avcılar’da konuştu: Halkalı metrosunu uzatacağız

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNCÜ ŞEHRİ İSTANBUL OLACAK"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Kurum, seçildikten sonra sadece İstanbul'a odaklanacaklarını ve tek gündemlerinin İstanbul'un sorunları olduğunu söyledi.

İstanbul'un ertelenmiş sorunlarını çözmek için aralıksız çalışacaklarını belirten Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Bu yola biz 'Güzel İstanbul Yolu' diyoruz. Bu yolda hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Bunu biz gittiğimiz her mahallede görüyoruz. İstanbul'da, Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden daha çok gayret edeceğiz. Her sokağı ile mutlu, huzurlu Avcılar için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul olacak. Hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.