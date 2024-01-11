İstanbul'a yeni metro müjdesi! Murat Kurum Avcılar'da konuştu: Halkalı metrosunu uzatacağız
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Avcılar'da kentsel dönüşüm konusunda bugüne kadar ihmalkarlık nedeniyle zaman kaybedildiğinin altının çizdi. Kurum ayrıca Avcılar'a müjde verirken Halkalı’dan Avcılar’a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakele Ispartakule mevkiine da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz" dedi. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale Ispartakule mevkisini biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız." dedi.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNCÜ ŞEHRİ İSTANBUL OLACAK"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Avcılar'da geçmiş dönem teşkilat yönetimi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Programda konuşan Kurum, seçildikten sonra sadece İstanbul'a odaklanacaklarını ve tek gündemlerinin İstanbul'un sorunları olduğunu söyledi.
İstanbul'un ertelenmiş sorunlarını çözmek için aralıksız çalışacaklarını belirten Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Bu yola biz 'Güzel İstanbul Yolu' diyoruz. Bu yolda hizmete hasret çeken İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbullu kardeşlerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Bunu biz gittiğimiz her mahallede görüyoruz. İstanbul'da, Avcılar'ın dört bir yanında her zamankinden daha çok gayret edeceğiz. Her sokağı ile mutlu, huzurlu Avcılar için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul olacak. Hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Murat Kurum, İstanbul genelinde özel bir önem verdikleri kentsel dönüşümde Avcılar için kapsamlı projeler üreteceklerini kaydetti.
Avcılar'ın çok ihtiyacı olduğu halde kentsel dönüşüm konusunda geri kaldığını anlatan Kurum, İBB yönetiminin projeleri askıya aldığını ve yeni proje üretemediğini söyledi.
Murat Kurum, "Maalesef farklı gündemler peşinden koşanlar, kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar bugün baktığınızda birçok hizmeti bekliyor. Avcılar, 'artık yeter' diyor. Siyaset er meydanıdır. Ben de karşınızdayım. Size söz veriyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz. 1 Nisan sabahı ilk iş olarak Avcılar'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.
"HALKALI METROSUNU UZATACAĞIZ"
Avcılar'ın çok merkezi konumda olduğu halde toplu taşımayla ilgili sıkıntılarının çözülmediğini belirten Kurum, "Biz göreve gelir gelmez Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale Ispartakule mevkisini biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Biz başladık mı o şantiyede gece gündüz çalışırız. Biz üretiriz, çalışırız, söz veririz, sözümüzü de tutarız." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK
İstanbul'da metro ağını genişleteceklerini söyleyen Kurum, seçimin ardından hızlı bir şekilde çalışmaya koyulacaklarını ve her zaman sahada, halkın içinde olacağını anlattı.
Kurum, "İstanbul'da artık değişim vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." değerlendirmesini yaptı.
AVCILAR'DA ESNAFTAN BÜYÜK İLGİ
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, teşkilat buluşmasının ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.
Girdiği lokantada döner kesen Kurum, basın mensuplarına da ikram etti.
Kurum, metro ve metrobüslerde oluşan yoğunluk ve ulaşım sorunlarıyla ilgili yardım isteyen bir vatandaşa, "İnşallah en kısa sürede ulaşım sorununa çözümler üreteceğiz. İstanbul dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var. İstanbul'un 39 ilçesinde metro olacak. 5 senede 17 kilometre yapılmış. Bu nasıl olabilir. Sabredin 31 Mart akşamı inşallah yeni bir dönem başlayacak." dedi.
Avcılar'ı seçimin ardından ziyaret edip etmeyeceğini soran bir vatandaşa da Kurum, "Ben hep burada olacağım. Emin olun tüm İstanbullu hemşehrilerim, hep sokakta, esnafla birlikte olacağım. Elimden geleni yapacağım. Gayretli ve samimi olacağım. İstanbul'un huzurunu güvenini hep birlikte tesis edeceğiz." diye konuştu.
Kurum, esnaf ziyaretinin ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katılmak üzere buradan ayrıldı.
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