İstanbul’a yeni metro müjdesi! Murat Kurum Avcılar’da konuştu: Halkalı metrosunu uzatacağız

AVCILAR'DA ESNAFTAN BÜYÜK İLGİ

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, teşkilat buluşmasının ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Girdiği lokantada döner kesen Kurum, basın mensuplarına da ikram etti.

Kurum, metro ve metrobüslerde oluşan yoğunluk ve ulaşım sorunlarıyla ilgili yardım isteyen bir vatandaşa, "İnşallah en kısa sürede ulaşım sorununa çözümler üreteceğiz. İstanbul dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var. İstanbul'un 39 ilçesinde metro olacak. 5 senede 17 kilometre yapılmış. Bu nasıl olabilir. Sabredin 31 Mart akşamı inşallah yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Avcılar'ı seçimin ardından ziyaret edip etmeyeceğini soran bir vatandaşa da Kurum, "Ben hep burada olacağım. Emin olun tüm İstanbullu hemşehrilerim, hep sokakta, esnafla birlikte olacağım. Elimden geleni yapacağım. Gayretli ve samimi olacağım. İstanbul'un huzurunu güvenini hep birlikte tesis edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, esnaf ziyaretinin ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kentsel dönüşüm toplantısına katılmak üzere buradan ayrıldı.