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Murat Kurum sahada! Avcılar'da vatandaşlardan yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 14:32
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum sahada çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Kurumdan değişim vakti vurgusu KURUM'DAN "DEĞİŞİM VAKTİ" VURGUSU
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