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Arda Güler ikonik gol sevincinin anlamını açıkladı: Tevekküle dayanıyor...

Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Arda Güler ikonik gol sevincinin anlamını açıkladı: Tevekküle dayanıyor...

Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye başladı. Son olarak ilk defa Real Madrid formasıyla 11 çıktığı Real Sociedad maçında maçın tek golünü atarak ligdeki ikinci golünü kaybeden milli yıldız Arda Güler, ikonik gol sevincinin anlamını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den büyük bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, golleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

MADRID'DE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.

İKONİK GOL SEVİNCİNİN ANLAMINI AÇIKLADI

Arda Güler konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamada ikonik gol sevincinin anlamını açıkladı.

"ANLAMI TEVEKKÜLE DAYANIYOR, HER ŞEYİN ALLAH'TAN GELDİĞİNE İNANIYORUM"

Güler, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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