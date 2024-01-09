TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10S satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? Yeni 2024 TOGG sedan özellikleri...

TOGG'un sedan modeli için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG 9 Ocak'ta yeni modelini tanıtacak. Yeni sedan modelinin özellikleri ve fiyatı merak konusu oluyor. Peki, TOGG T10S satışa ne zaman çıkacak? İşte yeni modeli hakkında tüm detaylar...