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TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10S satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? Yeni 2024 TOGG sedan özellikleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10S satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? Yeni 2024 TOGG sedan özellikleri...

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası olan TOGG'un yeni modeli bugün tanıtılacak. Birçok kişi, "TOGG T10S ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?, "TOGG sedan modeli fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" gibi soruları gündeme taşıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

TOGG'un sedan modeli için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG 9 Ocak'ta yeni modelini tanıtacak. Yeni sedan modelinin özellikleri ve fiyatı merak konusu oluyor. Peki, TOGG T10S satışa ne zaman çıkacak? İşte yeni modeli hakkında tüm detaylar...

TOGG YENİ MODEL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg saat 22.00'da yeni modelini tanıtacak.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" denildi.

'T10S' Mİ OLACAK?

'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?

Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak.

Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.

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