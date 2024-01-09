TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10S satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? Yeni 2024 TOGG sedan özellikleri...
Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası olan TOGG'un yeni modeli bugün tanıtılacak. Birçok kişi, "TOGG T10S ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler?, "TOGG sedan modeli fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" gibi soruları gündeme taşıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
TOGG'un sedan modeli için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG 9 Ocak'ta yeni modelini tanıtacak. Yeni sedan modelinin özellikleri ve fiyatı merak konusu oluyor. Peki, TOGG T10S satışa ne zaman çıkacak? İşte yeni modeli hakkında tüm detaylar...
TOGG YENİ MODEL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg saat 22.00'da yeni modelini tanıtacak.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" denildi.
'T10S' Mİ OLACAK?
'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.
Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.
TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.
Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.
TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?
Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak.
Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10S satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? Yeni 2024 TOGG sedan özellikleri...
- 31 Ocak 2024 son tarih! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL verilecek! Emekliye ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Van Edremit, İpekyolu, Tuşba Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları