10 Ocak 2024, Çarşamba
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TOGG T10F’nin özellikleri neler? İşte TOGG’un yeni modeli…
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sedan modeli T10F fastback, Las Vegas'ta dünya sahnesine çıktı. 2025'te kullanıcılarla buluşturulması planlanan yeni modeli, CEO Gürcan Karakaş tanıttı. İki farklı batarya seçeneğiyle seyahat menzili 600 kilometreye kadar çıkabilen T10F, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.