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Eller şehitlerimiz için semaya açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 08:48
Şehitlerimiz için sabah namazında tüm camilerde dualar edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek İstanbul'dan detayları aktardı.
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