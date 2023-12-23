Mehmetçik neden Pençe-Kilit bölgesinde? Kahraman Türk askerinin orada olması neyin önüne geçiyor? Uzman isim A Haber’de tek tek cevap verdi

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ederken, Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gökçe'nin açıklamalarından derlenenler:

"MAĞARALARI, SIĞINAKLARI VE SİLAH DEPOLARINI YERLE BİR ETTİ"

Terörle mücadele topyekün yapılması gereken, tüm milli güç unsurlarının birlikte hareket ederek hepsinin mücadeleyi desteklediği, siyasi güç, ekonomi güç, toplumsal güç olarak sayabiliriz. Bir ülkeyi bir devletin gücünü ortaya çıkaran milli unsurlardır. Bunların hepsinin birlikte hareket ettiği mücadeledir. Uzun solukludur ve sabır isteyen bir mücadeledir. Biz de bugün bunun emarelerini görüyoruz. Yıllardır terörle mücadele diyoruz. Kahraman Mehmetçik yıllardır mücadele ediyor. Yurt içinde eylem yapamaz hale getirdi. Yurt dışında da bunların barındıkları mağaraları, sığınakları, silah depolarını yerle bir etti. Bunları bölgeden uzaklaştırdı sınırlarımızdan. Hem Irak'ın kuzeyinden hem de Suriye'den. Fakat öyle bir örgütler ki kendilerine destek verenler hiç eksik olmuyor. ABD'nin desteğiyle daha önce sıfır noktasına inen 90'lı yıllara inen yurt içi ve dışında bir terör örgütünün tekrar ABD'nin desteğiyle bugün palazlanarak Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğini görüyoruz.

"MEHMETÇİK BÖLGEDE ÇARPIŞIYOR"

Terör örgütü bölgeyi bırakmak istemiyor. O bölge kritik ve stratejik bir bölge. O bölgeyi bırakmak istemiyor. TSK'da kararlılıkla ve azimle sabırla bu mücadelesini sürdürüyor. Bugün Hakurk'ta bunu görüyoruz. Soğuk kış şartlarında karda, siste, tipide yoğun kış şartlarının yaşandığı ortamda Mehmetçik orada çarpışıyor. Mehmetçik'in çatıştığı o bölgeyi çok iyi biliyoruz. O tepede üs bölgesi kurdular. Alan hakimiyeti konsepti uygulanıyor. Ve bu üs bölgesindeki Mehmetçik kimi zaman terör örgütünün bulunduğu vadilere ya da aşağıya inerek arayarak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirme çabasında. O bulundukları tepede onların aşağıya inmesi ya da başka bölgeye intikal etmesi yaklaşık 2 saat sürer. İnmesi zor çıkması 5-6 saat sürer. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Derin dere yataklarıyla birbirlerine bağlı olan bir tepeler silsilesinden bahsediyoruz.

Aşağıya iniyorsunuz tekrar öbür tepeye çıkmak için saatlerinizi alıyor. Böyle bir coğrafya. Sadece orayı görmek gerekir anlatmak oldukça zor. Böyle bir coğrafya da üzerine kış şartları. Görüş mesafesinin 0'a indiği bir ortamda kahramanca mevzilerini savunan, terörle mücadelesini yapan kendisine saldıran terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getiren Mehmetçik'ten bahsediyoruz. Ama dediğim gibi terörle mücadele bu. Terörle mücadelenin doğasında böyle kış şartları var, zorluklar var. Bunların hepsini göğüslemesini bilen ve buna göre de eğitilen bir Mehmetçik'ten bahsediyoruz. Hakurtk bölgesi bir kere İran, Türkiye ve Irak sınırında köşede oldukça stratejik bir yer. Coğrafya olarak değil, güneyinde PKK'nın korunduğu Kandil var. PKK da burayı bırakmak istemiyor.