Mehmetçik neden Pençe-Kilit bölgesinde? Kahraman Türk askerinin orada olması neyin önüne geçiyor? Uzman isim A Haber'de tek tek cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bölgede çatışmalar halen devam ediyor. Teröristlere yönelik bölgede operasyonlar devam ederken, uzmanlar A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde Pençe-Kilit serisi operasyonu sürdüren komandolara, teröristler yine ağır hava koşullarını fırsat bilerek saldırmayı denedi. Tipi ve ağır sisin hakim olduğu bölgede, timler birden fazla noktada teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon sürdürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Pençe-Kilit serisi operasyonlarında Irak'ta terör örgütüne ait 9 barınma noktasını temizlemiş, son olarak da Zap bölgesi ağır kış koşullarına rağmen hedefe alınarak kıskaç altında tutuluyordu.
Irak kuzeyinde ve bölgede sürdürelen Pençe serisi operasyonlarda bugüne değin terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı. Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.
Çatışma bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu ve zorlu hava şartlarına rağmen operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ederken, Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gökçe'nin açıklamalarından derlenenler:
"MAĞARALARI, SIĞINAKLARI VE SİLAH DEPOLARINI YERLE BİR ETTİ"
Terörle mücadele topyekün yapılması gereken, tüm milli güç unsurlarının birlikte hareket ederek hepsinin mücadeleyi desteklediği, siyasi güç, ekonomi güç, toplumsal güç olarak sayabiliriz. Bir ülkeyi bir devletin gücünü ortaya çıkaran milli unsurlardır. Bunların hepsinin birlikte hareket ettiği mücadeledir. Uzun solukludur ve sabır isteyen bir mücadeledir. Biz de bugün bunun emarelerini görüyoruz. Yıllardır terörle mücadele diyoruz. Kahraman Mehmetçik yıllardır mücadele ediyor. Yurt içinde eylem yapamaz hale getirdi. Yurt dışında da bunların barındıkları mağaraları, sığınakları, silah depolarını yerle bir etti. Bunları bölgeden uzaklaştırdı sınırlarımızdan. Hem Irak'ın kuzeyinden hem de Suriye'den. Fakat öyle bir örgütler ki kendilerine destek verenler hiç eksik olmuyor. ABD'nin desteğiyle daha önce sıfır noktasına inen 90'lı yıllara inen yurt içi ve dışında bir terör örgütünün tekrar ABD'nin desteğiyle bugün palazlanarak Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğini görüyoruz.
"MEHMETÇİK BÖLGEDE ÇARPIŞIYOR"
Terör örgütü bölgeyi bırakmak istemiyor. O bölge kritik ve stratejik bir bölge. O bölgeyi bırakmak istemiyor. TSK'da kararlılıkla ve azimle sabırla bu mücadelesini sürdürüyor. Bugün Hakurk'ta bunu görüyoruz. Soğuk kış şartlarında karda, siste, tipide yoğun kış şartlarının yaşandığı ortamda Mehmetçik orada çarpışıyor. Mehmetçik'in çatıştığı o bölgeyi çok iyi biliyoruz. O tepede üs bölgesi kurdular. Alan hakimiyeti konsepti uygulanıyor. Ve bu üs bölgesindeki Mehmetçik kimi zaman terör örgütünün bulunduğu vadilere ya da aşağıya inerek arayarak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirme çabasında. O bulundukları tepede onların aşağıya inmesi ya da başka bölgeye intikal etmesi yaklaşık 2 saat sürer. İnmesi zor çıkması 5-6 saat sürer. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Derin dere yataklarıyla birbirlerine bağlı olan bir tepeler silsilesinden bahsediyoruz.
Aşağıya iniyorsunuz tekrar öbür tepeye çıkmak için saatlerinizi alıyor. Böyle bir coğrafya. Sadece orayı görmek gerekir anlatmak oldukça zor. Böyle bir coğrafya da üzerine kış şartları. Görüş mesafesinin 0'a indiği bir ortamda kahramanca mevzilerini savunan, terörle mücadelesini yapan kendisine saldıran terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getiren Mehmetçik'ten bahsediyoruz. Ama dediğim gibi terörle mücadele bu. Terörle mücadelenin doğasında böyle kış şartları var, zorluklar var. Bunların hepsini göğüslemesini bilen ve buna göre de eğitilen bir Mehmetçik'ten bahsediyoruz. Hakurtk bölgesi bir kere İran, Türkiye ve Irak sınırında köşede oldukça stratejik bir yer. Coğrafya olarak değil, güneyinde PKK'nın korunduğu Kandil var. PKK da burayı bırakmak istemiyor.
NEDEN ORADAYIZ?
Emekli Albay İbrahim Keleş de A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keleş, "Biz neden oradayız? Türkiye'nin kahraman Mehmetçik'in orada olması neyin önüne geçiyor?" sorusuna da yanıt verdi.
Keleş'in açıklamalarından derlenenler:
Operasyonların isimlerine gidersek aslında cevapları içerisinde barındırıyor. Bizim Irak'ın güneyinden itibaren Kandil'inden itibaren Suriye sınırına kadar olan bölgede yıllardır sürdürdüğümüz harekatlarımız var. Geçmişte, Şafak, Güneş, Çelik harekatı gibi harekatlarımız oldu. Bu harekatlarda girdik birçok teröristi imha ettik fakat geri çıktık. Geri çıkınca bizim boşalttığımız yeri teröristler tekrar doldurdu. Anlaşılan şu ortaya çıktı ki artık orada girip çıkmak şelinde değil orada üslenmek şeklinde ve PKK'nın bizim sınırımıza kadar yaklaşmasına müsaade etmeyecek yapılanmaya gitmemiz lazım. Ardından Pençe harekatları geldi. O bölgede alan hakimiyetinin sağlanması gerekiyordu. Pençe harekatlarında Pençe Kartal: hava harekatı, Pençe Kaplan: kara harekatı, Pençe kilit ise bu serinin sonuydu. Burada kilit denmesinin sebebi biz artık Irak'tan içeriye sınırlarımızın içine terörist girmesini engelledik, kapattık yani kilitledik o bölgeyi.
Biz Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıyı hiç unutmayalım. Kurban bayramında Dağlıca'ya yapılan saldırıyı hatırlayalım. Sınır ötesinden 200 terörist girerek Dağlıca'ya Aktütün Karakolu'na baskın yaptılar ve çok şehit verdik biz. Bunlardan alınan dersler neticesinde o bölgeden teröristler geçişine mani olarak üstlenmeler gerçekleştirildi. Irak'ın birçok yerinde bize tehdit olacak yerlerde üstlerimiz vardı ama yeterli değildi.
Dün Şehit verdiğimiz çatışmada da bir hava durumundan bahsedildi. Ne kadar tedbir alırsanız alın o bölgenin özelliği bizim Toroslardan başlayıp Hakkari tarafından güneye doğru inen dağ silsilesi var. Yüksek tepeler ve derin vadilerden oluşuyor. Buraların bir özelliği var. Sınırlarımızda o yüksek dağların zirvelerinden geçiyor. Yüzyıl önce Irak ile Suriye ile sınırlarımızın oluştuğu dönemde maalesef sınırlar dağın zirvelerinden geçiyor. Bu kadar yüksek tepeli zirvelerde konuşlanmak orada üs bölgesi oluşturmak girişleri engellemek kolay değil. Coğrafi engelinin yanında hava durumu etkinse öyle bir sis var ki bir metre ötesini göremiyorsunuz. Teröristler de bu sisin sağladığı gizlenmeyi kullanarak yaklaşmışlar. Dün çatışmada bizim pusu timlerine el bombası, roketatarlarla saldırı yapmışlar. Timler hemen anında karşılık vermiş. Teröristlerin sayısı ne kadar bilinmiyor.
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